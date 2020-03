– Mange av både våre sykehjemsbeboere og deres pårørende savner hverandre, og det å få treffe sine nærmeste. Derfor måtte vi legge hodene våre i bløt for å finne en løsning slik at man i alle fall kan se hverandre, forteller etatssjef for omsorgssentrene i Fredrikstad kommune, Birgitte Skauen Kopperud til Demokraten.

I Fredrikstad ble det innført adgangskontroll ved sykehjemmene og omsorgssentrene allerede 12. mars, og søndag 22. mars sendte Helsedirektoratet ut krav om alminnelig besøksstans ved alle landets helse- og omsorgsinstitusjoner. Dette betyr at pårørende kun får komme på besøk dersom pasienten eller beboeren er alvorlig syk eller døende, og også da er det streng adgangskontroll.

Tryggeste løsning

Derfor har kommunen nå lansert et nytt tilbud for pårørende og sykehjemsbeboere, og allerede fredag ble de første digitale sykehjemsbesøkene gjennomført ved hjelp av Microsoft-tjenesten Teams.

– Det var utrolig rørende og hyggelig å se hvor mye det betyr for både beboerne og de pårørende. Vi har fått masse positive tilbakemeldinger allerede, sier Skauen Kopperud.

– I samarbeid med digitalavdelingen i kommunen kom vi fram til at Teams er den beste måten å få til dette på, blant annet fordi det er en sikrere kommunikasjonsmetode enn for eksempel Skype. Facetime ble også utelukket, fordi det kun er aktuelt for dem som har Iphone eller andre Apple-produkter, legger hun til.

– Dette er absolutt noe som har kommet for å bli, sier etatssjef for omsorgssentrene i Fredrikstad kommune, Birgitte Skauen Kopperud. Foto: Fredrikstad kommune

– Veldig positivt

En av dem som har testet tjenesten så langt, er Terje Svendsen, som fredag fikk se moren sin Harriet for første gang på en god stund. I et innlegg på Facebook er han full av lovord om kommunens service i en krevende situasjon.

«Må bare skryte av kommunen og deres nye tilbud i disse tider. Min mor på snart 92 år og jeg hadde nå i ettermiddag vårt første møte på Teams. Vi har jo ikke kunne besøke henne de siste 14 dagene og når hun er vant til besøk 4-5 dager i uka er det jo selvfølgelig en brutal og trist situasjon for alle. Når hun i dag så oss alle på «skjermen» kom kommentaren: Har dere sånn hjemme at dere ser meg», skriver Svendsen blant annet.

– Dette fungerte bra, og var veldig positivt både for oss pårørende og for moren min. Nå har de vært isolert så lenge, og blir fort rastløse når vi ikke får vært der på besøk, legger han til overfor Demokraten.

Han er klar på at det betyr mye å kunne se sine nærmeste i det som oppleves som en svært krevende situasjon for mange.

– Hun er bekymret, og syns det er ille og trist med dette viruset, men samtidig savner hun å få besøk. Vanligvis er vi der fire-fem ganger i uka, men nå er vi i en situasjon som trolig kommer til å dra ut i tid, og da kjenner man bare mer og mer på det savnet, legger han til.

– Det var helt nytt for både meg og henne, men pleierne var helt suverene og hjalp til for å få det til å fungere best mulig. Vi kommer helt sikkert til å benytte oss av dette igjen, sier Svendsen.

Terje Svendsen er vant til å besøke moren Harriet (92) flere ganger i uka. Han setter stor pris på kommunens digitale løsning nå som koronaviruset setter stopper for fysiske møter. Foto: Privat

Må avtale først

Også Kurt Nordeng, som pleier å besøke moren sin Edith (87) på Solliheimen sykehjem på Kråkerøy jevnlig, setter stor pris på det alternative besøkstilbudet.

– Det er veldig hyggelig å faktisk kunne se hverandre. Dette er en positiv opplevelse både for oss pårørende, og for mor, uttaler han i en artikkel på Fredrikstad kommunes nettsider.

Kommunen har nå plassert ut 25 PCer på de ni sykehjemmene sine, en PC på hver sykehjemsavdeling.

– De pårørende kan ringe oss for å avtale besøkstidspunkt, eller vi ringer til dem. Når tidspunktet er avtalt, setter vi PCen foran beboeren, enten det er i senga eller andre steder, sier Birgitte Skauen Kopperud.

– Ikke alle kan disponere denne tjenesten, blant annet har vi mange beboere med demens som ikke klarer å forstå at de snakker med en skjerm. I disse tilfellene må vi forsøke å finne andre løsninger, men det er i alle fall veldig mange som kan nyte godt av dette nye tilbudet, utdyper hun.

Varig løsning

Mens flere andre kommuner har opplevd smittetilfeller ved sine sykehjem, har Fredrikstad så langt klart å unngå dette.

– Akkurat nå har vi ingen smittede ved våre sykehjem, bank i bordet. Men vi får hele tiden inn nye pasienter, så vi følger situasjonen svært tett, sier Skauen Kopperud.

Hun mener samtidig at det digitale besøkstilbudet er noe kommunen kan ta med seg videre også etter at situasjonen rundt koronaviruset har roet seg, som et tilbud til beboere og pårørende som av ulike årsaker ikke har anledning til å treffes fysisk så ofte.

– Dette er absolutt noe som har kommet for å bli. Man blir veldig kreative av å havne i en slik situasjon som vi har gjort nå, og det er fint å se at det kan komme noe godt ut av dette også, avslutter etatssjefen.