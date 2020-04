Tidlig om kvelden sist lørdag ble kvinnen stanset i en norskregistrert bil ved den gamle tollstasjonen på fylkesvei 118, altså den gamle Svinesundbrua.

På spørsmål fra tollerne, om hvorfor hun hadde vært i Sverige, fortalte hun at hun hadde vært en tur over grensa for å handle mat. Inspektørene fant det likevel verdt å utføre en kontroll av bilen, og det ga resultater, ifølge kontorsjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted.

Transportetappe

Under noen klær i passasjersetet fant tollerne 20 kartonger med sigaretter, som utgjør nær 14.000 kroner i unndratte avgifter.

– Mistenkte fortalte da at dette var kjøpt inn for venner og familie. Hun sa at hun hadde fått inn bestilling på varene før hun dro til Sverige, opplyser Grandahl til Demokraten.

Etter hvert kom det også fram at dette ikke var kvinnens første tur over grensa i lignende ærend. Det var blitt en ren rutine – en transportetappe med jevne mellomrom i koronakrisen.

– For å være snill

– Videre fortalte hun at hun dro til Sverige omtrent hver fjortende dag, og at hun sist gang «bare» hadde med seg 15 kartonger. Hun sa hun ikke tjente noe på dette, men at hun gjorde det for å være snill, forteller Grandahl.

Grensekryssingen resulterte umiddelbart i en pålagt 14 dagers hjemmekarantene fra politiet samt at kvinnen kan vente seg en bot for smuglingen i etterkant, opplyser Grandahl.

