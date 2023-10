Slik blir Nordens største animasjonsfilm-festival

FREDRIKSTAD (Dagsavisen): Denne helgen braker det løs når Nordens største animasjonsfilmfestival arrangeres i Fredrikstad fra torsdag til søndag. Fredrikstad Animation Festival startet i Oslo i 1994 under navnet «Animerte Dager». En av grunnpilarene er deres nordisk-baltiske konkurranse for animert kortfilm.

Hvert år inviterer festivalen kjente aktører innenfor internasjonal animasjonsbransjen, og aktører fra kjente studioer som Pixar, Disney og Aardman har tidligere besøkt festivalen.

I fjor var publikumstallet på mer enn 6.000 på forestillingene, og det var over 500 akkrediterte gjester og 400 filmskapere og studenter som deltok.

– Få andre filmfestivaler tiltrekker seg så mange kreative mennesker, sier festivalsjef Anders Narverud Moen.

Festivalsjef for Fredrikstad Animation Festival, Anders Narverud Moen. (Gry Catinka Wold)

Faglig arena

Festivalen er en faglig arena for animasjonsbransjen, og er også viktig for studenter og utdanningsinstitusjoner innenfor animasjon, grafisk design og digital medieproduksjon. Fredrikstad Animation Festival er Nordens eldste i sitt slag, og den som selger flest festivalpass.

– På programmet står mer enn hundre filmer, og i løpet av disse fire dagene blir det seminarer, fest, moro, konserter, klubbkvelder og utstillinger, sier Narverud Moen.

Det avholdes også en konkurranse mellom de nordiske og baltiske landene i animasjonskortfilm i ulike kategorier. Vinneren kåres lørdag og søndag vises vinnerfilmen.

– Vi har også mange andre filmer utenfor konkurranseprogrammet, som blant annet er Best of international – et veldig sterkt kortfilmprogram med ting vi har sett på den internasjonale animasjonsscenen og tatt med her. Vi viser blant annet årets Gullpalme-vinner for beste kortfilm, «27». Det er veldig sjelden at en animasjonsfilm vinner Gullpalmen.

Filmen «27» vant Gullpalmen i Cannes for årets beste kortfilm, og vises på festivalen. (Stillfoto fra filmen)

Kunst for alle

Animasjon er ikke bare tegnefilmer for barn.

– Mye av det vi viser, er kunstproduksjoner der filmskaperne har en klar idé og en drivkraft til å lage personlige historier og fortellinger som har mye kunstnerisk kvalitet i seg.

Filmene og arrangementene er spredd over hele byen. Ølbaren Tæps viser kortfilmer, og der arrangeres også en «midnight madness»-visning på natta.

– Det blir etter åpningsseremonien på Fredrikstad Kino. Da blir det galskap på Tæps, lover festivalsjefen.

På Hoi Polloi på Nygaardsplassen vises det abstrakte progressive, narrative filmer, og på St. Croix og Østfold Internasjonale Teater blir det konserter fredag og lørdag kveld.

– Det høres ut som man får ta på seg løpesko, dette blir et maraton?

– Ja, vi har program fra 10 om morgenen til sent på natta hver dag, lover festivalsjefen.

For publikummere som er uvante med sjangeren og arrangementet, anbefaler Narverud Moen at man får meg seg kortfilmprogrammene.

– Det er det mest unike ved festivalen, og består av filmer du ikke får sett andre steder i Norge bortsett fra hos oss.. Vårt kortfilmprogram er dedikert til animasjon og tegnefilm, stop-motion dukkefilm og digital 3D – de tre store teknikk-variantene. Det er mye visuelt snacks og nye måter å fortelle historier på, som ikke vises andre steder, sier han.

Internasjonale stjerner

Jérôme Combe fra Fortiche Production (t.v) og Hisko Hulsing kommer til Fredrikstad Animation Festival. (Kollasje)

Også seminarprogrammet holder internasjonal kvalitet.

– Seminaret er et bransjeseminar som består av foredrag der man sitter i to timer og hører på hva folk har gjort på den internasjonale animasjonsscenen. I år kommer blant annet Jérôme Combe fra Fortiche Production.

Studioet har blant annet produsert prosjekter som «League of Legends»-serien, Coldplay og Gorillaz musikkvideoer og serien «Rocket & Groot» for Marvel Studios. I 2021 ble serien «Arcane» utgitt, og markerte nok en milepæl for studioet og teamet. Serien, som er hyllet av kritikerne og publikum, mottok flere Emmy-priser.

Lørdag kommer den nederlandske regissøren Hisko Hulsing, mest kjent for TV-serien «Undone» produsert for Amazon.

– Han lagde også animasjonene til dokumentarfilmen om Kurt Cobain som heter Montage of Heck.

– Dette er anerkjente folk som er superstjerner i sin verden, på sitt felt?

– Ja, men folk fester seg kanskje ikke ved navnene deres, men hva de har gjort i filmbransjen. Vi har alltid klart å tiltrekke oss storheter fra utlandet som kommer og forteller om hvordan de jobber, og inspirerer andre. Da kommer bransjefolk fra animasjonsscenen og filmskapere fra hele Norden, og drar inspirert hjem. Vi er en sentral møteplass for en samlet nordisk animasjonsbransje, sier festivalsjefen.

«Lundefjell og egget som forsvant» er årets store familiefilm på festivalprogrammet. (Stillbilde)

For hele familien

Selv om deler av festivalen er lagt opp som seminarer og interne bransjearrangementer, er programmet variert og har noe for alle, forsikrer Narverud Moen. Hele programmet ligger på festivalens nettsider.

– Søndag er familiedag med aktiviteter for barn og unge. I tillegg har festivalen barnehagevisning, og kulturell skolesekk-visninger i løpet av festivalen, sier han.

I tillegg har festivalen satt opp et gratisprogram.

– Gratisprogrammet spanderer vi, ved å ta litt fra bransjearrangementet. Og søndag blir det visning av en ny irsk familiefilm, «Lundefjell og egget som forsvant» som hovedsamarbeidspartner Obos gir ut gratis billetter til. Vi vil gi et godt tilbud til alle, nå som det er vanskeligere tider og vil at folk skal kunne komme og kose seg med kvalitetsfilm.

Visningen av «Lundefjell» er en førpremiere.

– Studioet som står bak, Cartoon Saloon, er Oskar-nominert fire ganger. Det er uvanlig for et lite lands animasjonsstudio. De er kjent for å lage filmer som har høy kvalitet, så jeg er veldig spent på den.

Til festivalen kan man kjøpe både enkeltbilletter og festivalpass, i tillegg til at det er noen gratis forestillinger. All informasjon finnes på nettsidene.

– Den er på engelsk, siden vi er en internasjonal festival. Men familiedagen foregår på norsk, sier festivalsjefen.

– Hvorfor er det viktig med en animasjonsfestival?

– Hvorfor er livet viktig? Nei da, vi er ydmyke på at det vi driver med ikke er verdens viktigste ting. Men det er en gøy ting, og det er viktig med en festival som viser det som produseres av ny, spennende animasjonsfilm. Det er et bransjetreff og en viktig visningsarena for ny kunst og animasjonsfilm som man ikke får sett andre steder, sier Narverud Moen.

