Album-aktuelle Pil & Bue kommer til Fredrikstad

Den heftige hardrockduoen fra Nord-Norge, bestående av Petter Carlsen (vokal og gitar) og Gøran Johansen (trommer), begynte sin reise i 2013.

10 år senere kan de se tilbake på bøttevis med konserter over hele landet og fire album, hvorav det siste, «Special Agents», kom ut i februar i år.

Det skiller seg noe fra sine forløpere, Petter Carlsen til Dagsavisen Demokraten.

Det nye albumet er i følge vokalist og gitarist Petter Carlsen mer kontrastfylt enn sine forløpere.

– Det er litt mer av alt som kjennetegner oss som band. Vi tar ting enda mer opp i energi, men også mer ned i energi. Mer skjørt enn det har vært. Større kontraster er nøkkelordene her.

Nietzsche og nordnorsk natur

Mye av inspirasjonen til den nye plata ble hentet fra Carlsens mildt sagt lange vei fra Alta til øvingslokalet deres i Hammerfest.

– Jeg hørte mye på en podcast av filosof Einar Duenger Bøhn og Kristopher Schau, som handlet om Nietzsche, da jeg kjørte i to timer over Senjalandet til Hammerfest. Det er fjell som ikke alltid er vinteråpent, for å si det slik, ler Carlsen, før han fortsetter:

– Nietzsche var nok en eksentriker, men han hadde mye bra livsfilosofi. Og naturen på kjøreturen var vakker, så jeg var veldig inspirert hver gang jeg kom frem til øvingslokalet. Både det dårlige været, og det gode været funket bra. Kanskje derfor er det også mer kontraster.

Derfor, forteller han, handler mange av tekstene om hvordan vi mennesker ønsker å leve, og hva det er vi ønsker å oppnå i livet.

Tilbake for tredje gang

Når Pil & Bue går på scenen på Gamlebyen kulturhus 15. april, er det for tredje gang. Både i 2017 og 2021 var de i byen.

– Hvilke forventninger har dere denne gang?

– Sist vi var her var det ganske bra med folk. Da hadde vi det lokale bandet Mæd som åpna for oss, og de hjalp oss nok med å trekke en del folk. I år har vi med bandet Yesterdaze. Håpet er jo selvfølgelig at vi skal ha minst like mange folk der inne som sist, og kanskje enda flere. Det hadde vært gøy, sier Carlsen.

Forrige gang Pil & Bue var i byen, spilte de med Fredrikstad-bandet Mæd. Her fra konserten på Gamlebyen kulturhus i 2021. (Lill Syversen)

Setlista er ikke helt spikra enda, forteller han, men både nytt og kjent er med.

– Det blir rett og slett en liten reise gjennom alle platene. Folk kan forvente seg en bra konsert!

