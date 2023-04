Fredrikstad-festival utvider: Carl Bildt til Litteraturhuset

Dokumentarfestivalen Kontrast, som ble lansert som en helgedose påfyll av innsikt i fjor, utvides nå til en seksdagers festival etter påske.

– Jeg sier ikke Arendalsuka og legger ikke lista der, men vi kan vokse videre. Blant annet med store navn som setter Fredrikstad på kartet og med den store interessen Fredrikstad-folk har vist at de har for nettopp å forstå verden bedre, erfarer daglig leder Roy Freddy Andersen ved Litteraturhuset Fredrikstad.

Høyre-leder og tidligere statsminister Erna Solberg gjester Litteraturhuset Fredrikstad sammen med Carl Bildt under dokumentarfestivalen Kontrast etter påske. (Alf Simensen/NTB)

Solberg og Bildt om framtida

Dokumentarfestivalen slo an raskt. Akkurat det overrasker ikke Andersen. Det er en grunn til at de satser så sterkt på samfunnsaktuelle tema, med foredrag og debatter om historie, politikk, kriger og konflikter og hvordan alt dette danner verdensbildet vi har i dag.

– Helt siden huset åpnet for ti år siden, har vi sett at samfunnsaktuelle tema er populære blant publikum. Eksempler på det var Thomas Seltzers bidrag til å forstå amerikansk politikk på grasrota i forrige uke og justismord-kvelden vi hadde i fjor høst. Slik arrangementer trekker alltid mange folk her i byen. Så vi har hatt ambisjoner i flere år om en slik festival, og nå gjør vi det endelig i full skala, slår han fast.

Roy Freddy Conradi Andersen, daglig leder ved Litteraturhuset Fredrikstad. (Martin Næss Kristiansen)

Kanskje det største navnet på scenen under festivalen fra 18. til 23. april, er Carl Bildt. Den tidligere svenske stats- og utenriksministeren, ennå aktiv diplomat og samfunnsdebattant, møter tidligere statsminister Erna Solberg og ordstyrer Hanne Skartveit, politisk redaktør i VG.

De skal samtale om krigen i Ukraina og den usikre framtida vi nå står overfor – i Norge, Norden og Europa – når krigen en dag tar slutt. Solberg og Bildt vil dele tanker om situasjonen i dag og hvordan vi skal komme oss gjennom økonomisk uvær, klimakrise og store demografiske utfordringer med en raskt aldrende befolkning.

– Det er veldig stas å få Carl Bildt til Litteraturhuset. Han er jo en stor, internasjonal stjernediplomat, brukt som ekspert av blant andre CNN og andre store medier. Han er en klok statsmann med et enormt kontaktnett, påpeker Andersen.

Mye å glede seg til

Festivalen åpner 18. april og har et fullspekket program som bør by på nok av innsikt. Lørdag 22. april er spesielt innholdsrik.

Roy Freddy Andersen mener det er mye å glede seg til, og trekker blant annet fram lokalhistorie, en fotograf som kommer nærmest rett fra skyttergravene i ukrainske Bakhmut og en han mener er et skup på linje med Carl Bildt:

Den russiske samfunnskritikeren Sergej Lebedev, som lever i eksil i Berlin og neppe kan reise trygt hjem til Russland.

Program, dokumentarfestivalen Kontrast

18. april: Forfatter Are Saastad , om usynlige menn og toveis likestilling.

, om usynlige menn og toveis likestilling. 19. april: Forfatter og eksilrusser Sergej Lebedev , om hva de hemmelige Sovjet-arkivene avslører. Med eget skoleprogram samme dag .

, om hva de hemmelige Sovjet-arkivene avslører. . 19. april: Forfatter Bjørn Westlie , om Norge og jødene på 1930-tallet og hvordan vi som samfunn forholder oss til minnene og beretningene om våre egne holdninger.

, om Norge og jødene på 1930-tallet og hvordan vi som samfunn forholder oss til minnene og beretningene om våre egne holdninger. 19. april: Mangeårig NRK-journalist Ole Torp leder samtalen om et Russland etter Putin, hvor deltakere er forfatter, journalist og eksilrusser Sergej Lebedev , seniorforsker Julie Wilhelmsen samt forfatter og litteraturkritiker Aage Borchgrevink.

leder samtalen om et Russland etter Putin, hvor deltakere er forfatter, journalist og eksilrusser , seniorforsker samt forfatter og litteraturkritiker 20. april: Erna Solberg og Carl Bildt om det som venter oss etter krigen i Ukraina, med VGs Hanne Skartveit som ordstyrer.

og om det som venter oss etter krigen i Ukraina, med VGs som ordstyrer. 21. april: Filosof Lars Fredrik Händler Svendsen , om håp og hva det gjør med oss. Med bakgrunn i krigen i Ukraina har han skrevet Håpets filosofi .

, om håp og hva det gjør med oss. Med bakgrunn i krigen i Ukraina har han skrevet . 21. april: Jonas Bendiksen , fotografen som lurte verden med «fake news» i The Book of Veles. Med eget skoleprogram samme dag .

, fotografen som lurte verden med «fake news» i The Book of Veles. . 21. april: Konsert med trioen Signe Sannem Lund (vokal), Sven Lundestad (gitar) og Christine Møklegaard (fløyte) i Tango på tvers .

. 22. april: Lokalhistoriker Svein Skahjem , et oppgjør med 1950-tallets skole, da han selv var elev.

, et oppgjør med 1950-tallets skole, da han selv var elev. 22. april: Forfatter og journalist Marie Olaussen om personlig økonomi og sparing.

om personlig økonomi og sparing. 22. april: Sannheten om norsk dyrevelferd, med forfatter og dyrevelferdsforkjemper Norun Haugen og Nationen-kommentator Hans Bårdsgård .

og Nationen-kommentator . 22. april: Historiker og forfatter Ivo de Figueiredo gir en sniktitt på Stormen – en biografi om Edvard Munch.

gir en sniktitt på – en biografi om Edvard Munch. 22. april: Historiker og forfatter Jon Røyne Kyllingstad , om raseteoriene og vår mørke historie. Aktuell med boka Rase .

, om raseteoriene og vår mørke historie. Aktuell med boka . 22. april: Forfatter Ewa Sapieżyńska er polsk, tilhører Norges desidert største minoritetsgruppe, er aktuell med boka Jeg er ikke polakken din og gir et personlig og politisk innblikk i et Norge vi sjeldent hører om.

er polsk, tilhører Norges desidert største minoritetsgruppe, er aktuell med boka og gir et personlig og politisk innblikk i et Norge vi sjeldent hører om. 22. april: Krigsfotograf Harald Henden i VG har det siste året dekket krigen i Ukraina – tett på skyttergravene og sivilbefolkningen – og forteller om sine opplevelser og hvordan han jobber.

i VG har det siste året dekket krigen i Ukraina – tett på skyttergravene og sivilbefolkningen – og forteller om sine opplevelser og hvordan han jobber. 22. april: Christer Falck og Marius Lien , om musikken som formet dem i ungdomstiden.

, om musikken som formet dem i ungdomstiden. 22. april: Konsert med Jan Eggum .

. 23. april: MS Hvaler – fra vrak til perle. 30 år med restaurering fortelles og vises.

Kilde: Litteraturhuset Fredrikstad

At Fredrikstad nå har tre dokumentarfestivaler er med på å synliggjøre Fredrikstad-folks ønske om å forstå verden bedre, mener Andersen, og sikter, foruten Kontrast, også til Dokfestivalen (foto) og Nordic Docs (film).

– At vi har tre dokumentarfestivaler i Fredrikstad, sier alt om interessen for sånt her i byen, mener han.

I løpet av Kontrast-uka har for øvrig to av arrangementene egne opplegg for skoler på dagtid (se fakta). Her er det opp til skolene selv å melde seg på.

