Spooki-aktuelle: – Her er det ingen på innbytterbenk

Den skummel-morsomme teaterforestillingen passer ekstra godt for ensemblet i Fredrikstad barne- og ungdomsteater, mener kunstnerisk leder Ole-Herman Gudim Lundberg.

– Spooki passer godt til årets medlemsmasse, for her er det mange morsomme og utfordrende roller, og fengende musikk, sier han til Dagsavisen Demokraten.

– Det er rørende å se hvordan årets Fbut-ere, til tross for pandemi og generasjonsskifte i teateret, har hjulpet og støttet hverandre for å levere en best mulig teaterforestilling i fellesskap.

– Morsom rolle

Fra venstre Emma Ingvaldsen (10) som Spooki-søster Lotty, Emma Musæus (8) som menneskebarnet Dorthe, og Andrea Kullerød (9) som spøkelsesbarnet Lini er klare for å levere både latter og skremsel fra scenen på St- Croix. (Gry Catinka Wold)

Emma Rodriguez-Musæus (8) har sitt første år i teateret. Hun er spent før søndagens premiere.

– Jeg spiller Dorthe, som er et menneskebarn. Det er en morsom rolle, men jeg er litt spent på hvordan det er å spille den foran masse mennesker, sier hun.

Som støttespiller har hun blant annet Mathea Faukland Finstad (14), som har trådt inn i rollen som «storesøster» i teateret.

– Emma sin ekte storesøster Gabriela er også her, sier Mathea, som spiller spøkelsesbarnet Pepsi.

– Men hun har liksom blitt som en lillesøster i teateret.

Nikolai Brattberg Kuravin (13) spiller Korporal Krutt og sminker seg selv før forestillingen. Rundt han vimser spøkelser, menneskebarn og andre karakterer fra Spooki sitt univers. (Gry Catinka Wold)

[ Mesternes mester-Kristin: – Jeg har alltid kjent på det presset fra meg selv (+) ]

Hektisk sminkerom

Dagsavisen Demokraten får lov til å komme backstage på hovedsalen i St. Croix-huset et par dager før premieren. Her yrer det av liv, og store og små, gutter og jenter, bytter på plassen foran sminkespeilene.

I dag er siste dagen de har til å øve på forestillingen, for generalprøven som kjøres foran et stort publikum. Noen får hjelp med sminken, andre gjør alt selv. En av dem som svinger maskara-kosten selv, er Nikolai Brattberg Kuravin (13), som spiller Korporal Krutt. Han har vært i teateret i to år, og synes det er givende å være en del av teateret.

– Her er alle venner, på tvers av alder. På den måten skiller det seg fra idretten og skolen, og gir oss en større sosial arena, sier han.

Vi ser at selv om ikke alle går videre med teater, tar alle med seg teateret videre i livet. — Ole-Herman Gudim Lundberg





Læring for livet

Forestillingen byr på både grøss og latter, lover kunstnerisk leder Ole-Herman Gudim Lundberg. (Fredrikstad Barne- og Ungdomsteater)

Også kunstnerisk leder Ole-Herman Gudim Lundberg trekker fram det sosiale, som et viktig aspekt ved teateret.

– Nå er vi skikkelig i gang igjen etter to år med pandemi. Vi spilte i fjor, samfunnet ble åpnet rett før premieren, men da var det spenning rundt det om folk kom eller ikke. Og da det ble stengt ned, var vi i full gang med Sjørøverøya. Det var en vanskelig periode for teateret, hvor det forsvant en del ungdom. Noen ble også borte fordi de ble for gamle. Det er et fellesskap i teateret, hvor alle kommer overens tross et aldersspenn på 8 til 19 år. Her er det ingen på innbytterbenk, alle er med og alle må bidra. Vi snakker om at hvis vi skal tegne et bilde, må alle brikkene være med. Hvis en mangler, er ikke bildet komplett, sier Gudim Lundberg.

– Alle har har sin funksjon, og er like viktige. Vi ser at selv om ikke alle går videre med teater, tar alle med seg teateret videre i livet. Det gir dem mestringsfølelse, selvutvikling og tilhørighet som gir dem trygghet senere i livet, både i skole og arbeid.

Utvid Automatisk avspilling Bilde 1 av 11 Back stage på FBUT-forestillingen Spooki. (Gry Catinka Wold)

[ Norske barne- og ungdomsfilmer har en ny standard å strekke seg etter med «Dancing Queen» (+) ]

Flyttet Kongsten fort

Historien om Spooki er basert på en idé av Sten Helberg og er utarbeidet for Fredrikstad barne- og ungdomsteater av manusforfatter Hans Petter Thøgersen, komponist Svein Gundersen og kunstnerisk leder Ole-Herman Gudim Lundberg.

– Sten bodde nedenfor Kongsten og hadde en idé om en historie på festningen. Utfra det lagde vi Spooki, som har vært satt opp på Kongsten fort, Akershus festning, Fredriksten festning, og i Brottet tidligere med tradisjonelt familieteater, forteller han.

Spooki har aldri tidligere blitt spilt innendørs i fullversjon, og for å få det til, har barneteateret like gjerne flyttet Kongsten fort innendørs.

Scenograf Ida Fredriksen har sørget for at scenografien skal gi publikum opplevelsen av at handlingen utspiller seg på fortet.

Spooki og familiens hemmelighet, er at de har magiske gullgarn som gjør dem usynlige for oss mennesker, men det er noen skurker som er ute etter å stjele garnene.

Spøkelsesjenta Spooki som må ut på jakt for å få tak i nye gullgarn til familien sin, etter at de ble stjålet. Uten gullgarn flyr spøkelser til værs og sprekker. (Fredrikstad Barne- og Ungdomsteater)

[ Marcus & Martinus får hatmeldinger etter den svenske Melodifestivalen ]

[ – Det er bare russegruppene som kan inkludere de som står på utsiden ]