Henrik Granli Øieroset (22) fra Fredrikstad er et skritt nærmere drømmen

Hvert år deler Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd ut Drømmestipendet til unge, norske talenter. 470 musikere, dansere, skuespillere, kunstnere, akrobater og skribenter ble nominert til årets pris.

Flere av de nominerte var fra Østfold.

Nå har juryen kommet frem til 50 vinnere som kunne få den hyggelige beskjeden om at nettopp de har vunnet 30.000 kroner, og en potensiell karriereboost.

En av dem er Henrik Granli Øieroset (22), fra Fredrikstad. Han er den eneste fra Østfold som gikk helt til topps.

Studerer på Berklee

Øieroset går sisteåret på Berklee College of Music i Boston, der han tar en bachelor i Guitar Performance og Music Production & Engineering.

– Da jeg kom til Boston så jeg kun for meg en karriere som gitarist, etterhvert som årene har gått har jeg fått en voksende interesse for alt som foregår bak kulissene av en låt. Det å få ta opp flinke musikere og å mikse/mastre, å være med å forme frem et ferdig resultat er utrolig kult og inspirerende, sier Øieroset i sin presentasjon på Drømmestipendets hjemmeside.

Henrik Granli Øieroset fra Fredrikstad (bak t.v.) under en innspilling med gruppa Intertwined i Berklee Studios i Boston, USA. (Matheus Nojeira)

Den unge musikeren var også nominert i fjor. I et tidligere intervju med Dagsavisen Demokraten fortalte han om den musikalske oppveksten som ledet til drømmen om Berklee, og drømmen om en Grammy.

– Jeg begynte å drømme om Berklee da jeg var 15, men det var først da jeg var 18 at jeg begynte å øyne muligheten for at det kunne gå an. Det føles fortsatt surrealistisk å studere her, samtidig kommer man inn i en liten boble hvor det er dette som er vanlig. Å ha Grammy-vinnende musikere som lærere, gjør at en karriere innen musikk ikke virker urealistisk, fortalte han.

Stort skifte i musikken

Nå er 22-åringen et skritt nærmere drømmen, som siden sist har blitt enda litt mer utvidet.

– Jeg drømmer om å få en fot innenfor The Village Studio eller Henson Studios. Vi er ved et stort skifte innen måten vi hører på musikk, Apple har i det siste banet vei for kommersialisering av spacial audio. Dette er det fremdeles få som driver med, jeg håper å kunne være med på dette skiftet, å praktisk kunne være med på utformingen av hvordan musikk skal høres ut i Dolby Atmos og utvikle teknikker for hvordan lyd blir lært bort i fremtiden, sier han i sin presentasjon.

Han tror at hans kombinerte utdanning ved Berklee kan gi han et forsprang på veien videre.

– Jeg drømmer om å kunne kombinere spilling med engineering, jeg tror dette kan være noe som skiller meg ut fra resten, det at jeg fortsatt kombinerer og går for begge deler. Det blir nok ingen lett vei videre, men det føles som nå eller aldri og noe jeg bare må hoppe inn i.

---

Drømmestipendet

Stipendordning i et samarbeid mellom Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd, som ble etablert i 2004.

Kunst- og kulturutøvere mellom 18 og 25 år kan søke. Stipendet deles ut i kategoriene dans, musikk, sirkus, skapende skriving, teater, visuell kunst og åpen klasse.

Fagjuryer innen hver kategori samt en egen drømjury vurderer søknadene i februar og utdelingene skjer i mai og juni.

50 nominerte får tildelt hvert sitt drømmestipend på 30.000 kroner etter at 1,5 millioner kroner er fordelt.

Blant tidligere vinnere finner vi kjente utøvere som Astrid S, Didrik Solli Tangen, Ella Marie Hætta Isaksen, Heidi Ruud Ellingsen og Ingebjørg Bratland.

---

