«En slags medisin» er blitt pensum

Det var da hele familien fikk korona i 2021, at Håkon Soli (13) og pappa Stian fikk tid til å gjøre ferdig en sang Håkon hadde jobbet med en stund.

– Jeg begynte på den for ganske lenge siden. Da pandemien kom, la jeg merke til at flere sa styggere ting til hverandre når vi for eksempel drev med gaming. Det er vanskeligere å si stygge ting når man står ansikt til ansikt, enn over nettet. Det synes jeg er dumt. For man vet aldri hvordan det man sier blir tatt imot, sa Håkon da vi besøkte han for å snakke om låten – som på det tidspunktet allerede hadde gått viralt og fått 15.000 visninger på Facebook.

En døråpner

Sangen ble vist fram på Skolenes Landsforbunds landsmøte samme år, og nå er også videoen og undervisningsopplegget klart. Denne uka tok Lene Bakkedal over undervisningen på Ambjørnrød skole, med utgangspunkt i musikkvideoen som er laget til sangen.

– Jeg tror videoformatet er veien å gå. Denne sangen og videoen åpner dører, og gir rom for refleksjonsspørsmål. Den er et godt verktøy for elevene. Den er solid, sier Bakkedal, som er full av lovord om både sangen, dansen som hører til og fortellingen som fortelles i videoen.

– Den er en del av prosjektet Fortellingen om meg, der Stian Soli og Dennis Winther løfter frem stemmer som fortjener å bli hørt med musikk, film og kunst. Og hovedfokuset i prosjektet er alltid framover. Hva kan vi lære? Og da ble det neste steget å involvere barn og ungdom med sine stemmer, sier hun.

I videoen møter vi Herman, som opplever å bli utfryst når han gamer. Dagen etter spiller noen av barna fotball i skolegården, og Håkon inviterer Herman til å bli med. Så, når Håkon blir felt og skader foten sin, blir Herman bedt om å ta straffesparket.

«Gutta-språk»

– Handlingen viser tydelig at man må oppføre seg på samme måte på nett, som IRL. Videoen åpner opp for at barna kan tørre å snakke om det de opplever, og de kan fortelle om det uten å si at det er dem selv, sier Bakkedal.

Nå skal En slags medisin ut til hele landet for barn på 3. til 7. trinn.

– Når vi spør barna om det er greit å banne, sier alle “nei”, det er selvsagt ikke greit. Men hva om man spiller FIFA eller Fortnight da? Nei, da er det ikke så farlig. Det er også noe med at de spiller på engelsk, og det er mindre farlig å si “fuck”. Språket skaper en distanse. De kaller det for gutta-språk, selv om det er flere og flere jenter som også gamer nå. Men vi kan ikke ha en hel generasjon som vokser opp med gutta-språk, sier Bakkedal.

Hun sier at utenforskap kan oppleves ekstra vanskelig for dagens barn og unge, fordi de hele tiden kan se hva de andre barna gjør.

– Om det sendes ut en snap med 14–15 jenter på kino, og du ikke ble invitert. Da vi var unge, kunne vi gå hjem fra skolen og finne noen andre å leke med, uten å tenke på hva de andre drev med. I dag opplever de hva andre medelever gjør i sanntid. Jeg tror vi må jobbe for å hjelpe dem å stå bedre rustet i møtet med teknologien, og da er Håkon sin sang et veldig godt hjelpemiddel, sier hun.







