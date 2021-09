Stort engasjement rundt Soli-brødrenes sang

Sangen «En slags medisin», som Håkon og broren skrev da hele familien ble korona-syke i fjor, er valgt ut av Skolenes Landsforbund til å være deres nye signaturlåt, og tematikken i sangen skal inn i læreplanen for alle barneskoler i Norge.

Da må man, som seg hør og bør, lage en skikkelig musikkvideo. Og nettopp det har familien Soli gjort, med hjelp av rundt 80 barn og unge som var med på innspilling på Ambjørnrød skole hele helgen.

Herman Soli (9) ble heist over 10 meter opp i lufta under innspillingen av musikkvideoen. John Smith Kabashi, grunnlegger av International Stunt Academy hadde ansvar for sikkerheten. (Gry Catinka Wold)





Løftes 10 meter

I musikkvideoen fortelles det en historie om hvordan Hermann får seg et digitalt spill som han har spart til lenge. Når han endelig får logget seg inn i spillet, blir det ikke sånn som han hadde håpet. Han blir mottatt annerledes enn han trodde, og de andre utestenger han fra gruppa. Når han kommer på skolen neste dag, tror han at de andre baksnakker han og sender meldinger om han. Storebror Håkon oppfatter at lillebroren har det vanskelig, og i et friminutt inviterer han Herman til å ta et straffespark i fotballkampen han er med i.

– Så, når han setter straffen, så blir de andre kjempeglade og bærer han på kongestol. Også viser det seg at de ikke hadde baksnakket han likevel, det var bare Herman som trodde det fordi han ble så usikker at det som skjedde i det digitale spillet, forteller Håkon.

– Ja, jeg tror jo at de er slemme med meg, fordi jeg ikke fikk være med i spillet dagen før, legger Herman til.

I en av scenene løftes niåringen mer enn 10 meter opp i lufta, ved hjelp av en lift og klatretau. Profesjonell stuntskuespiller John Smith Kabashi, som er grunnleggeren av International Stunt Academy, reiste fra Oslo til Fredrikstad for å sørge for at Herman var trygg under stuntet.

– Det var ganske høyt, jeg hadde litt puls da og den første gangen var jeg redd for å ramle ned, sier Herman. Men etter et par lufteturer, gikk det fint.

– Jeg har ikke høydeskrekk, og vil gjerne hoppe fra tieren på Kongsten - men jeg får ikke lov av mamma og pappa, avslører han.

Tematikken i videoen og sangen belyser hvor vanskelig digital kommunikasjon kan være, når man ikke ser den man snakker med.

– Til og med jeg som er voksen, kan lure på om «den personen» som sendte SMS uten 4 smiletegn bak, egentlig er litt sur på meg, legger pappa Stian Soli til.

Helena, Pernille, Leonora, Andrea, Henny og Emma fra klasse 2a og 2b var blant de nærmere 80 elevene som ble med på musikkvideoinnspillingen i helgen. (Gry Catinka Wold)

Tøff dialog

Nå skal sangen og videoen til Soli-brødrene inn på timeplanen, og handlingen i videofilmen legger til rette for diskusjon: For hva om ikke Herman hadde satt det målet? Eller hva om han ikke hadde på seg dyre merkeklær? Hvor mye har det å si, for at de andre løfter han opp på kongestol, og trykker ham til hjertet sitt? Hva er det som egentlig betyr noe, og hvordan skal vi egentlig forholde oss til hverandre - både i den fysiske og den digitale verden?

Håkon har tidligere fortalt Demokraten om at nettopp disse tingene, er årsaken til at han skrev sangen.

– Jeg begynte på den for ganske lenge siden. Da pandemien kom, la jeg merke til at flere sa styggere ting til hverandre når vi for eksempel drev med gaming. Det er vanskeligere å si stygge ting når man står ansikt til ansikt, enn over nettet. Det synes jeg er dumt. For man vet aldri hvordan det man sier blir tatt i mot.

Fra venstre pappa Stian Soli, og regissørene Dennis Winther og Anders Petterøe. (Gry Catinka Wold)

Grise-stolt pappa

Camilla Amalie Vogt på dansefabrikken har koreografi på dansen de har laget til sangen. Dennis Winther og Anders Petterøe som har regien, med sine respektive selskap Sannfilm og Golden Touch Media, imens pappa Stian Soli og hans stiftelse Fortellingen om meg, er produsent.

– Dennis har den dokumentariske biten fra Hermans synspunkt, og Anders har det filmatiske, forteller pappa Stian, som selv er musiker. Han engasjerte seg tidlig i sønnens sang-prosjekt.

– Dette er et kjempeviktig tema. For når tonefall, kroppsspråk og sinnsstemning uteblir, fanger man ikke alltid opp budskapet. SMS, chat, Snap, Tiktok og andre digitale plattformer er noe som mange forholder seg til daglig, og jeg skal være den første til å innrømme at formuleringene mine ikke alltid treffer etter intensjonen. Barna våre vokser inn i dette. Og kanskje ofte uten at de har erfaring og kunnskap nok til å skjønne at formuleringer kan misforstås eller såre, sier han.

Sangen «En slags medisin» ble først publisert på Facebook i akustisk versjon i april i år, der Håkon og pappa Stian sitter hjemme i stua og spiller og synger sammen. Opptaket ble en umiddelbar suksess, og sangen ble streamet over 15.000 ganger i løpet av et par dager. Nå er sangen også utgitt i en mer poppa drakt på musikkplattformen Spotify.

Regissør Dennis Winther sammen med et kobbel Ambjørnrød-elever, for den siste scenen skal spilles inn. (Gry Catinka Wold)





