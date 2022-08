Ny dokumentarserie vil rette opp bildet av vikingene – norsk ekspert på plass

Serien, med tittelen «Vikings – The Rise And Fall», tar mål av seg å gi et riktigere bilde av vikingene. Det er duket for seks timelange episoder, og her bys vi på både dramatiseringer, grafikk og intervjuer med viking-eksperter, fremgår det av pressemeldingen.

– Det er ingen tvil om at vikingene var brutale krigere. På deres tokt overrasket de mange ved å plyndre kirker og klostre og ta slaver, og det var på mange måter en ny måte å skaffe seg rikdom på. I de fleste land var de ikke forberedt på denne brutale måten å krige på. Men vikingene var også så mye mer, sier den norske forfatteren og historikeren Kim Hjardar.

[ Kim Hjardar lekte selv «viking» som guttunge på Hvaler i 1970-årene ]

Fredrikstad-mannen, som også har bodd på Spjærøy i oppveksten, har siden 1991 for­dy­pet seg i viking­tiden, og har flere bokutgivelser om epoken bak seg. Til daglig jobber han som lektor ved St. Hallvard videregående i Lier. Han sier videre:

– Mange av de tid­li­gere seri­ene for­mid­ler myter og feil­tolk­nin­ger, men siden denne serien har knyt­tet seg til flere pro­fe­sjo­nelle eks­per­ter på ulike felt, skaper den et riktig bilde av viking­tiden.

En ny vikingserie har som mål å gi et riktigere bilde av vikingene og deres samfunn. (National Geographic / NTB /NTB kultur)

Av det vi får et innblikk i, er at vikingene drev med handel, håndverk og sjøfart i stor stil. De drev også med jordbruk, samt at de laget lover og regler for hvordan man skulle organisere samfunnet.

– De kom i hovedsak fra bondestanden – det vil si bønder som eide sin egen jord. Bøndene i Skandinavia på den tida ble dominert av en aristokratisk krigsoverklasse som i større grad enn andre forvaltet samfunnets idealer. Brudd med samfunnets normer og idealer førte til et ødelagt rykte, noe som ble ansett som verre enn selve døden, fortalte Hjardar til Dagsavisen Demokraten da han ga ut boken «Vikingenes største slag» i 2020.

National Geographic har fått hjelp med klær, våpen og verktøy av det Trondheim-baserte selskapet Hands on history. De kledde blant annet opp alle statistene til dramatiseringene, som ble spilt inn i en vikingby i Danmark.

[ Gjellestadskipet har vært plyndret (+) ]