Store kunstnere, små verk

– Det skal være lett å ta med seg, lett å bli glad i, lett kjøpelig. Ikke fordi salg er det viktigste, men for at flere skal få følelsen av å eie bra kunst, sier billedkunstner og leder for Prosjektrom Helium Tor-Magnus Lundeby om konseptet bak helgens utstilling.

I lokalene deres ved siden av Hydrogenfabrikken på Øra i Fredrikstad er vegger, hyller og bord fylt med såkalte multipler, mindre kunstverk laget i et svært begrenset opplag. Sist gang den ideelle kunstorganisasjonen gjennomførte en slik utstilling var i 2018, og siden har de blitt mast på om å gjenta suksessen.

– Det som skjedde for fire år siden var at veldig mange verk skiftet hender internt, at kunstnerne kjøpte av hverandre, i tillegg til folk utenfra. Alle var veldig fornøyde, og det var et ønske om at vi skulle gjøre dette igjen. Det har vi ikke klart før nå, men vi håper nå å få det til om ikke hvert år, så oftere, utdyper Lundeby overfor Dagsavisen Demokraten.

Anerkjente kunstnere på «billigsalg»

Utstillingen Multippel 2022 er støttet av både Fredrikstad kommune og Viken fylkeskommune. Alt som stilles ut er til salgs for mellom 200 og 1.000 kroner, eller «en sympatisk pris», som Prosjekt Helium selv omtaler det.

Til sammen 53 samtidskunstnere (se alle navnene i faktaboks) – der hovedtyngden har sin base i Fredrikstad eller Oslo, men også noen fra Moss og øvrige deler av Viken – har sagt ja til å være en del av pop up-arrangementet som åpnes torsdag kveld og kan oppleves til og med søndag (16. til 19. juni).

– Alle ble bedt om å lage små objekter for anledningen, som er enkle og lage og ikke koster så veldig mye. Det er litt kult, for mange av disse er veldig kjente kunstnernavn som selv ikke vi som er kunstnere har råd til å kjøpe til vanlig, sier Lundeby.

Tor-Magnus Lundeby er den eneste i utstillingsteamet som ikke stiller ut egne kunstverk, men han er like ivrig på å rigge i stand. (Hermund L. Kjernli)

Noe av poenget er nemlig også å gi en inngang til å investere i kunst, også for dem som ellers måtte tenkt seg om både to og tre ganger før de gikk til en slik anskaffelse.

– Det er mange kupp man kan gjøre her. Disse kunstverkene er laget for oss, og kunstnerne har gått på mange kompromisser – «ok, jeg kan selge bildet mitt for 1.000 kroner fordi det er dere». Mange av disse verkene ville ellers ligget på en mye høyere pris, mener Lundeby.

– Jeg møtte en i Oslo nå, som sa han håpet at folk kjenner sin besøkelsestid. Mange av disse kunstnerne omsetter for ganske mye, og da føles det kanskje litt rart å gå for en 1000-lapp her, men de er absolutt med på konseptet og syns det er veldig gøy å være med, legger han til.

Lek utenfor boksen

Han forteller videre at en annen side ved multippel-konseptet er at kunstnerne får en mulighet til å utfordre seg selv.

– Og så er det veldig mye humor og underfundigheter. Mange av kunstnerne har gjort ting som er utenfor det de vanligvis gjør, enten i mindre format eller at de leker seg litt med uttrykk, forteller Lundeby mens han vandrer rundt blant kunstverkene.

Pierre L. Matte har laget kunst av å glasse inn ekte norske pengesedler. (Hermund L. Kjernli)

– Noen bruker mye tid på å tenke ut konsepter, for eksempel disse 1000-lappene. De er ekte, og det ligger også sjikt med 200- og 500-lapper utskåret oppå dem, så det er en kuriositet, nevner han som ett eksempel.

Et annet er handlenettet med påskriften «Dette er ikke et nett».

– Det er mye lek med kunsthistorien, og akkurat dette spiller jo på «Dette er ikke en pipe», et veldig kjent kunstverk (av René Magritte, journ.anm.), sier Lundeby.

Hege Liseth sender et nikk til René Magrittes velkjente maleri med dette handlenettet. (Hermund L. Kjernli)

Rett hjem

Til forskjell fra de fleste andre utstillinger, slipper de som kjøper å vente til alt er over før de kan ta det med seg hjem.

– Man får det med seg når man går herfra, rett fra veggen. Men vi må holde igjen litt, for folk ville tinge på forhånd, og vi må gjøre det rettferdig.

– Sist gang så det faktisk litt rart ut på søndagen, for det var så mange tomme plasser, særlig på veggene. Men det er bare en del av konseptet, sier Lundeby.

Jens Stegger Leedal har laget miniversjoner av sitt kunstverk «Slava Ukraini», de fem stridsvognsperrene i blått og gult som står utenfor Oslo S for å sette søkelys på krigen i Ukraina og vise solidaritet med det ukrainske folk. (Hermund L. Kjernli)

Nå satser de på at årets utgave tiltrekker seg minst like mye oppmerksomhet som debuten i 2018.

– Vi solgte veldig mye for fire år siden, tror det gikk med opp mot 100 verk, så vi håper det blir like stor interesse denne gangen. Og at folk får sett det, ikke minst, for det er så kort tid, avslutter Lundeby.

Multippel 2022

Disse 53 kunstnerne stiller ut på salgsutstillingen i Prosjekt Heliums atelier ved Hydrogenfabrikken på Øra i Fredrikstad fra 16. til 19. juni:

