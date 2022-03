Se den nye traileren på Lange Flate 3

De folkelige filmheltene fra Fredrikstad, som ikke opprinnelig er skuespillere, lot seg lokke tilbake foran kameraene til enda en ny film i serien Lange Flate Ballær da Harald Zwart lokket med Samantha Fox og en «ulovlig» biltur gjennom Europa. Lange Flate Ballær 3 er klar for det norske kinolerretet fra 1. april. Det skriver promoselskapet The Oslo Way i en pressemelding.

– Det har gått så mange år hvor jeg blir spurt om når neste film kommer, så nå var det sannelig på tide, ler Harald Zwart og legger til:

– Jeg møter fans over hele landet, som alle deler av seg selv med Lange flate- historier og ønske om mer. Det er derfor skikkelig moro å få lage film med gjengen igjen, og ikke minst gi fansen den etterlengtede oppfølgeren.

I de tidligere filmene har kællane reddet fotball VM og en atom ubåt. Denne gangen er det på hjemmebane det skal reddes, når det viser seg at Petter har løyet for Laila i alle år. Han skulle gjerne ha giftet seg med henne, noe han ikke kan. Løsningen befinner seg i Litauen- og da starter også forviklingene.

Kjendiser med i kjent stil

Og selvfølgelig har Harald Zwart fått med seg kjente fjes, som Samantha Fox, Harald Rønneberg, Stian «Staysman» Thorbjørnsen, Hellbillies, Ulrikke Brandstrup, Harry Van Gorkum og flere overraskelser …

Som i alle de tidligere filmene til Harald Zwart, blir den røde løperen rullet ut foran Fredrikstad kino. Torsdag 24. mars blir det storstilt festpremiere fra kl. 16.30, hvor kjente mennesker fra inn- og utland er ventet.

Hele familien er med

Lange Flate Ballær startet som en reklamefilm for nesten 20 år siden, men endte opp med to kinosuksesser, som begge hadde over 250 000 kinobesøkene. Når 3- eren nå rulles ut til alle kinoene, har Stella Zwart, datteren til regissør Harald Zwart og produsent (og mor), Veslemøy Ruud Zwart, blitt tenåring. I rollen som Mie, datteren til Petter og Laila, har hun vært med som både baby og toåring. Til 3- eren, lover Stella at det blir langt mer action:

– Det jeg liker med «Mie» er at hun er så selvstendig, har bakkekontakt og klarer å finne ro, når hennes foreldre Petter og Laila sliter med sitt, sier hun, og legger til lurt:

– Å være med i Lange Flate Ballær er langt fra kjedelig.

Blir farlig

Det er gått 14 år og Petter har ikke holdt sitt løfte om å gifte seg med Laila. Nå blir han kastet ut. Petter vil gjerne gifte seg. Problemet er at han ikke kan.

Løsningen befinner seg i Litauen. Gammelt vennskap, forholdet til Laila og Edgarasjens eksistens blir satt på prøve når Petter drar med seg resten av kællane på Edgarasjen til Litauen for å løse sitt eget problem.

Der skaper Petters fortielse mye større og farligere problemer for dem alle.

FAKTA OM LANGE FLATE BALLÆR 3

Produsent: Veslemøy Ruud Zwart

Regissør: Harald Zwart

Manus: Pål Sparre- Enger

Med kællane: Anders Fast Fjell, Petter Andreas Jørgensen, Kai Helge Hansen, Jan Edgar Fjell, Eirik Tobiassen og Frode Lie.

Du møter også Stella Zwart, Samantha Fox, Harald Rønneberg, Stian «Staysmann» Thorbjørnsen, Hellbillies, Ulrikke Brandstrup og Harry Van Gorkum.

---