Svein Solberg tar med tysk lager og norsk rock på lytteturné

Han har vært med Dimmu Borgir og Satyricon på turné som lydtekniker i tiår. Han miksa debutalbumet til Motorpsycho, og han har produsert for DumDum Boys, Raga Rockers, Backstreet Girls og ikke minst Jokke & Valentinerne.

Svein Solberg (62) har jobba med lyd i godt over 40 år. De som har hengt og slengt i det norske musikkmiljøet like lenge veit godt at han også har spilt gitar og trommer i Russian Amcar Club og Kaare og partiet. Sistnevnte regnes som Hamars første punkband.

Nå skal han gi ut sin første soloplate, under artistnavnet Schwein.

– Det er litt kult nå. Jeg kjenner folk i alle miljøer, og alle aldersgrupper. Gamle og unge. Men det er ikke alle som kjenner historien min. Jeg miksa et band i helga, fra Fredrikstad. Da de oppdaga at teknikeren gir ut skive, så ble de sånn “Jamen? Er du musiker og?”, ler Solberg hjertelig.

Dagsavisen Demokraten møter ham på Tamburen i Gamlebyen i Fredrikstad, midt mellom konserter som lydmann for svartmetallbandet Order.

Rockeregimet

Den opprinnelige gudbrandsdølingen har bodd litt over alt gjennom karrieren sin. 15 år av den bodde han i Fredrikstad, og han kan gjerne omtale seg som Fredrikstadgutt.

Men Solberg har også brukt mye av livet sitt på å reise. Og å vente.

– Å dra på turné er liksom alles drøm. Men egentlig er det ganske kjedelig. Hvis du er Rolling Stones og kan bo på de feteste hotellene, bli henta med helikopter klokka åtte og ha gig klokka ni, joda. Men man tilbringer ekstremt mye tid på å vente, forteller han.

– Man kjører buss om natta etter gigen. Så våkner du om morgenen, og da står bussen utenfor klubben. Hvis det er litt størrelse på ting så kan den klubben ligge langt ute på et jorde, og du er der hele dagen. “Å ja faen, hvor langt er det til byen? Det er tre mil, ja”.

Turnélivet er ikke nødvendigvis en endeløs heisatur heller. De er på jobb.

– Det som har vært veldig bra med å jobbe for Sigurd (von Graven, frontmann i Satyricon, red.anm), er at det ikke har vært lov å drikke ombord i bussen. Du kan drikke på fritiden, sånn som du ville gjort fredag etter jobb. Men ellers så er du på jobb. De banda som gjør det bra, kjører stort sett et regime, sier Solberg.

Tar med låter og lager på turné

15. oktober slipper han plata «Bizzerheit». Han beskriver musikken som rock med et innslag av metall. Allerede ligger det singler ute, med navn som «Powerstructure» og «Human bacon». Politikk, demokrati og klima går igjen som tema.

– Jeg synger jo om power structure. Låtene handler om ting som er veldig alvorlige, som for eksempel låta Human bacon. Den handler om at temperaturen på jorda stiger, og de som tror at den grafen er i ferd med å flate ut.. det gjør den ikke. Det blir varmere og varmere, og noen kommer til å dø av den varmen.

Solbergs bakgrunn fra punken blir tydelig gjennom tematikken, og det er flere av de tidligere punkelåtene hans som får helt ny sjangerdrakt på plata.

På lytteturneen han skal på, tar han også med seg en egen øl. Schweinbier, en tysk lager, er produsert hos Raa Brewing i Råde. Et samarbeid som kom til under et møte på Ad Hoc-festivalen i samme bygd.

– Men det er jo egentlig utsolgt allerede. Det er levert fire kasser øl til Last Train i Oslo, men det kommer jo en del folk. Ølet kan selges over alt, de kan få det her også, sier han, og gestikulerer ut i lokalet til Tamburen.

– Men jeg må ha øl til helga.

