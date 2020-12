Det opplyser Fredrikstad kommune i sin logg over smitteutviklingen. Her kommer det også fram at Fredrikstad hadde 12 nye smittede søndag, 19 lørdag og 14 fredag. Av disse 45 hadde 6 ukjent smittevei.

121 nye smittetilfeller forrige uke er ikke en nedgang, men heller ingen særlig oppgang. Tallet var 119 uka før og 138 uka før det.

Oversikten viser også at flere testet seg forrige uke enn uka før: 1.677 mot 1.558. Koronasenteret fikk også noen flere henvendelser sist uke, med 1.565. Antall henvendelser uka før var 1.417.



Fredrikstad kommune har til og med søndag totalt 1.228 registrerte smittede.

