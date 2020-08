Fem drap i Østfold så langt i år

Drapet i Moss tirsdag kveld er så langt i år det femte i vårt distrikt. Det er nesten tredel av alle drapssaker i landet.

Hittil i år har politiet her i landet startet etterforskning av 18 drapssaker med 21 ofre:

* 10. januar: Like før midnatt blir 21 år gamle Halil Kara skutt av en maskert gjerningsperson ved Prinsdal Grill i Prinsdal i Oslo. I tillegg blir en mann knivskadd i et basketak med gjerningspersonen, men får ikke livstruende skader. Fem menn er siktet for drap eller medvirkning til drap. En av dem er 18 år, mens de andre er i 20-årene.

* 13. januar: En 43 år gammel mann og en 29 år gammel kvinne blir funnet døde sammen med blodige gjenstander ved Osavatnet i Bergen. Begge er kjent for politiet fra før. Politiets teori er at de to ble drept på et hospits i Møllendalsveien og fraktet til Osavatnet i bil. Ifølge flere medier hadde ofrene omfattende stikkskader. Fem menn, tre i 30-årene, en i 50-årene og en i 20-årene, er siktet for drap eller medvirkning til drap.

* 17. januar: 34 år gamle Roar Engelund dør etter en voldshendelse på en institusjonsbolig for pasienter med rus- og psykiatrilidelser i Hov i Søndre Land. En 42-årig mann blir siktet for drap. Han blir i mars funnet død i Oslo fengsel. Ytterligere tre menn som først siktes for kroppskrenkelse, er løslatt. Engelund var bosatt på institusjonen, og både drapssiktede og de tre som ble løslatt, har en tilknytning til denne.

* 2. februar: Thea Halvorsen Braavold (31) blir funnet død i en leilighet nær Sandefjord sentrum. Den 45 år gamle kjæresten hennes er siktet for drap. Han er dømt for et drap på 2000-tallet og ble løslatt i 2018.

* 16. mars: En mann dør etter slåssing i en bolig på Lisleby i Fredrikstad. Den foreløpige obduksjonsrapporten konkluderer med at mannen døde av kvelning. En mann i 40-årene er siktet i saken.

* 24. mars: En mann i 50-årene blir funnet død i en bygning med flere boenheter i Skolegata i Gjøvik sentrum. En kvinne i 20-årene blir pågrepet på stedet og siktet for drap.

* 7. april: Tirhas Tekle Kifllay (33) blir funnet død i fjæra ved Trolla i Trondheim. Kvinnens 34-årige ektemann blir samme kveld pågrepet og siktet for drap. Det er ikke kjent når Kifllay døde, men politiet mener at hun ikke var i live etter 28. mars. De tror hun ble drept med kniv hjemme. Kvinnen kom til Norge som asylsøker fra Eritrea i 2011.

* 28. mai: 34-årige Kristian Løvlie blir funnet død av stikkskader i en bil utenfor et kjøpesenter på Rotnes i Nittedal etter å ha vært savnet siden kvelden før. En mann i 40-årene bosatt i Nittedal er pågrepet og siktet for drap. Den døde var involvert i en familiebedrift som eier boligen som den siktede leier.

* 30. mai: En kvinne i midten av 50-årene blir funnet død i en enebolig på Brattholmen på Sotra i Øygarden kommune. Hennes sønn, som er tidlig i 20-årene, blir kort tid etter pågrepet av politiet og siktet for drap.

* 9. juni: Kjartan Slettemoen Hodne (35) blir knivstukket i Haraldsgata i Haugesund sentrum. En 37 år gammel mann blir siktet for drapsforsøk. Den skadde dør på sykehus, og siktelsen skjerpes til drap.

* 24. juni: En kvinne i 20-årene og en mann i 30-årene blir funnet døde i en bolig i bydelen Storhaug i Stavanger. En mann i 40-årene er siktet for drap på begge. Politiets opplysninger tilsier at alle de tre er syriske asylsøkere. Ifølge Stavanger Aftenblad skal de døde være den drapssiktedes ekskone og hennes nye kjæreste.

* 1. juli: En kvinne i 60-årene dør etter å ha blitt knivstukket i en bolig i Balders vei i Halden. Kvinnens sønn, som er i 30-årene, er siktet for drap.

* 12. juli: En mannlig, utenlandsk statsborger blir funnet død på en privatadresse på Fergeland i Steinkjer. Politiet anser dødsfallet som mistenkelig, og en mann er siktet for drap. De to tilhørte samme omgangskrets.

* 12. juli: Christian Halvorsen (43) blir funnet livløs utenfor hjemmet sitt i Askim og erklært død kort tid etter. Ifølge den foreløpige obduksjonsrapporten ble han skutt. To menn på 49 og 32 år er siktet for drap eller medvirkning til drap.

* 14. juli: Marianne Haugen (54) blir stukket med kniv mens hun sitter i en bil og venter ved bussterminalen i Sarpsborg. Hun dør av skadene. En 31-årig norsk statsborger med somalisk bakgrunn er siktet for drap på kvinnen, som han ikke hadde noen kjent relasjon til. Han er også siktet for drapsforsøk på to kvinner som han har en relasjon til, på ulike steder i byen etterpå.

* 18. juli: 54 år gammel kvinne og hennes 28 år gamle sønn blir funnet døde i en leilighet i Askøy kommune. Politiet mener sønnen knivstakk moren før han tok sitt eget liv.

* 19. juli: To barn, begge under ti år, blir funnet døde i en leilighet på Skårer i Lørenskog. Den 35 år gamle moren blir funnet kritisk skadd. Dagen etter opplyser politiet at hun er siktet for drap.

* 18. august: En person ble funnet død i en bolig i Moss sentrum. En person, som selv meldte fra om drapet til politiet, er siktet.