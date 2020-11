– Krevde tusenlapper fra mann for ikke å sende penisbilde til kona

Den tiltalte skal ha hevdet at han var i besittelse av et pikant bilde av en annen manns kjønnsorgan, som fornærmedes kone neppe ville sette pris på å få oversendt. Tiltalte skal ha krevd at fornærmede overførte 5.000 kroner til kontoen hans for at han ikke skulle sende bildet til mannens kone.

Utpressingsforsøket skal ha skjedd i fjor sommer, med følgende melding, ifølge tiltalen mot Fredrikstad-mannen:

«Tror ikke (konas navn) ville satt pris på dette bildet å fått samtalelogger å vite hva du gjør når du er på jobbreiser. Vippser du 5000,- så skal jeg ikke lage noe trøbbel for deg (fornærmedes navn)».

Utpressingsforsøket skal også ha inneholdt en melding som lød slik: «Dette gjør mannen din når han har fri».

Men den tiltalte ble ikke 5.000 kroner rikere av dette, da fornærmede lot være å overføre pengene. I stedet må han møte i Fredrikstad tingrett i desember, anklaget «for med forsett om å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning, å ha tvunget noen til å handle slik at det medførte tap eller fare for tap for ham eller den han handlet for, ved utilbørlig å true med å sette frem en skadelig opplysning».

