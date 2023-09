Høyres politikk er et hvileskjær for Fredrikstad

Det nærmer seg valg. Ditt valg står mellom fortsatt rødgrønn styring i denne byen eller en Høyre-ordfører som bruker tida på å snakke ned kommunen og hvor elendig Fredrikstad er.

Men Fredrikstad er ikke elendig. Ja, vi har ting å rette på. Men vi omtales i nasjonale medier som en veldig bra og attraktiv kommune. I sommer har vi vist alle andre hvor mye spennende som skjer i byen vår. Skal vi snakke ned vår egen by? Er det verdiskaping?

Kommunen har helt klart en utfordring med å forbedre skolebyggene, vedlikehold av kommunale bygg er en utfordring i hele kommune-Norge. Men å svartmale situasjonen med at «det kan være asbest i alle vegger» på byens skoler, slik Høyres ordfører-kandidat gjør, er å skape et fryktbilde som det ikke er grunnlag for.

Hva vil Høyre gjøre så mye bedre? Vi har lest igjennom partiets 16 punkts program. Her er det ikke mye konkret. Det mest konkrete er at partiet vil ha søndagsåpne butikk. Ja, det vil nok sette fart på Fredrikstad!

Les også: Jobbet annenhver søndag i sju år: – Savner ikke det

Høyre vil ha en gjennomgang av drift og organisering. En gjennomgang? Etter mange år i kommunens politikk, til og med i flertall en periode, må da partiet kjenne kommunen såpass at de vet hva de vil. En gjennomgang? Er det en annen måte å si at de skal kutte millioner av kroner som igjen betyr færre jobber i kommunen? Færre lærere. Færre hender i helsesektoren. Renhold-tjenesten ut på anbud? Fortelle oss konkret hvor dere skal kutte. Eller tør dere ikke fortelle velgerne det før valget?

Det samme med eiendomsskatten: Høyre skal kutte. Men hvor mye? Hvordan skal H dekke inn de reduserte inntektene for kommunen?

Høyre går inn for offentlig-privat samarbeid om Arena Fredrikstad. Forsøkene som er gjort tyder ikke på at dette blir lett. Om det ikke finnes private interesser så betyr det da at Høyre ikke vil bygge Arena Fredrikstad. Det bør H være ærlig på.

Lloyd Forbes, nestleder i Fagforbundet Viken, er en av de mange som har signert dette debattinnlegget. (Hermund Lybeck Kjernli)

Det er overraskende at et parti som har vært i Fredrikstad-politikken så mange år ikke kan presentere et mer konkret program. Det virker som om partiets strategi er å snakke mest mulig dritt om de rød/grønne og ikke ha noen egen klar retning. Med et par unntak er Høyres program et eneste langt hvileskjær. Og så håper partiet på at Erna kan seile hjem flertallet for dem. Men så lett blir det ikke.

Høyresiden skaper et inntrykk av at det er kaos i Fredrikstad. Ingen orden i økonomien. Mer og mer gjeld.

De faktiske forhold er:

Etter at de rødgrønne overtok etter det blå flertall i i 2011 har kommunen gått med 900 millioner kroner i overskudd. Det er penger som er brukt til innbyggernes beste; sykehjem, skoler, og legge forholdene til rette for flere arbeidsplasser.

Kommunen styrer mot balanse i 2023.

I forhold til andre kommuner har ikke Fredrikstad spesielt mye gjeld.

Hva er så viktig for de rød/grønne?

Det viktigste for folk er å ha en jobb. Det krever tilrettelegging og investering fra det offentlige. Arbeid til alle vil alltid være den viktigste oppgaven for arbeiderbevegelsen.

Vi vil øke kommunens næringsfond, det sier det «næringsvennlige Høyre» nei til, ta vare på skolene, bygge Arena Fredrikstad og garantere fortsatt gratis ferjer.

Høyres skrekkbilde av en kommune på konkursens rand hvor alt er elendig stemmer ikke. De rødgrønne viser at de kan styre Fredrikstad. Det er ingen grunn til å endre på dette.

Fredrikstad Sosialdemokratiske Forening oppfordrer alle til å bruke stemmeretten 11. september og bidra til at Fredrikstad kommune fortsatt styres av et sterkt og godt rødgrønt alternativ med Siri Martinsen som byens ordfører.