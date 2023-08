Fredrikstad Pride, vi gleder oss!

For oss er kampen for alle menneskers rett til å elske den de vil og være den de vil, en del av vår likestillings- og frihetskamp – det er en kamp vi alltid vil kjempe for!

Heldigvis har vi kommet langt med likestillingen i Norge. Likevel vet vi at mange lesbiske, homofile, bifile, trans, interkjønn og queer-personer (LHBTIQ+) møter både formell og uformell diskriminering i Norge i dag. Kampen må derfor, som en rekke andre viktige kamper i samfunnet, kjempes fordi det fortsatt finnes de som møter fordommer for den de er, og som derav opplever å ha dårligere levekår.

For det er liten tvil om at det fortsatt er stor forskjell på bygd og by når det kommer til det som kalles for «opplevd mulighet for å være åpen». Det er her vi Fredrikstad-folk kan gjøre en innsats ved å utfordre hverandre på hva vi som fellesskap, men også som individer og enkeltmennesker, kan gjøre for å bidra til å skape et inkluderende samfunn i byen vår. Jeg tror det handler om de enkle ting; som å si ifra i lunsjen dersom noen tråkker over streken. Svare på den ufine kommentaren på sosiale medier. Være den trygge «allierte» på jobb, skolen eller i idrettslaget, som støtter opp dersom det skjer noe.

Malin Krå Simonsen. Pride. Debatt (Privat)

På politisk nivå har vi også et ansvar – og det betyr noe hvem som styrer. Det var under Stoltenberg II-regjeringen vi fikk en felles ekteskapslov (mot Frp og KrF), at kunstig befruktning for lesbiske par ble tillatt, at vernet mot diskriminering ble styrket og opprettelsen av LHBTIQ+-senteret skjedde – samt en økning i støtte til Pride-arrangementer.

Nylig innførte den nåværende regjeringen endelig også et totalforbud mot konverteringsterapi. Regjeringen var helt tydelig på at forbudet skulle gjelde konverteringsterapi rettet mot alle (ikke bare et forbud rettet mot barn, slik Solberg-regjeringen i sin tid ønsket).

Jeg har latt meg frustrere av de som har kastet skam på homofile ved å fortelle at de bedriver synd. At de er umoralske og uelsket – at det finnes hjelp mot å bli kvitt sin legning. Jeg skjemmer meg over at det noensinne har vært lov å tilby homoterapi, og jeg er glad for at et forbud nå er innført.

Lokalt i Fredrikstad har vi tatt flere grep; vi har sett behovet for mer kompetanse om skeiv helse i tjenestene våre. Før sommeren tok de rødgrønne samarbeidspartiene derfor initiativ til at Fredrikstad kommune skal gi sine ansatte innen helse og oppvekst tilbud om kompetansehevende tiltak om skeiv helse, og vi ba om en sak som sier noe hvordan vi best kan etablere et gratis lavterskel helsetilbud for skeive. Saken kommer nå etter ferien.

Vi har også støttet Kafé BraNok på Rebellhuset, som er Norges første permanente skeive møteplass for alle mennesker i alle aldre, og vi har satt fokus på viktigheten av skeiv kompetanse i kommunale tjenester. Vi støtter selvsagt også Fredrikstad Pride økonomisk (mot KrFs stemmer i formannskapet) og vi har gitt bidrag fra Fredrikstad Arbeiderparti.

Vi er krystallklare på at vi gjennom vår politikk ønsker å tilrettelegge for at Fredrikstad er, og skal fortsette å være, en by med plass til alle – uansett hvilket kjønn du identifiserer deg med og hvilket menneske du forelsker deg i.

Nettopp derfor skal vi også delta i Fredrikstad Pride 2023. Vi er mange som gleder oss til å kle oss i fargerike klær, svaie regnbueflaggene høyt og stå på stand for å snakke om de verdiene vi mener er viktige bærebjelker i samfunnet vi kjemper for. Vår deltakelse er en hyllest til de som har tatt kampene før oss, det er en hyllest til mangfoldet – og det er en hyllest til retten om å elske den man vil og retten til å være akkurat den man er.

Det er også en hyllest til deg som i det skjulte kanskje kjemper en kamp ingen vet om. På lørdag går vi også for deg. Og jeg lover at vi skal sveive flagget høyt!

God pride!

