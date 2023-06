Pride og kirken hånd i hånd: – En av kirkens hovedoppgaver

Den norske kirke i Fredrikstad var aldri i tvil om at den igjen skal være samarbeidspartner og støttespiller for Fredrikstad Pride.

For kateket Vigmund Gundersen Djupang i Kråkerøy kirke handler det om å støtte grunnleggende, felles verdier.

– Det er dessverre sånn at mennesker går rundt nå og ikke tør å holde hverandre i hånda fordi de er redde for hva som kan skje som følge av det. Folk blir sjikanert på nettet, det er skummelt, man går og er redd. Jeg tenker at det er bare virkelig ikke holdbart i et samfunn, og at det er en av kirkens hovedoppgaver å støtte mennesker som opplever sånt, sier Djupang til Dagsavisen.

Fredrikstad Pride presenterte torsdag sine planer og samarbeidspartnere for årets parade og feiring i regnbuens farger. I ryggen har arrangementet både kirken, Fredrikstad Fotballklubb og Hotell Fredrikstad. Om støtten fra kirken, sier styreleder Hege Hansen i Fredrikstad Pride:

– Det er kjempebra. Domkirken var fantastisk pyntet forrige gang, det var mange innom og mange som snakket om kirkens rolle i etterkant. Det representerer at verden går litt videre for folk flest – også for folk i kirken. Mange ser viktigheten av å kunne være seg selv i kirken, sier Hansen.

Mangfoldet er ikke bare for skeive, mangfoldet er for alle. — Hege Hansen, leder i Fredrikstad Pride

Kirken og FFK spiller viktige roller

Fredrikstad domkirke vil holdes åpen hele paradedagen og tilby gratis lunsj for de som kommer innom.

– Pride er jo en feiring av kjærlighet, som er basis for kristen tro. Derfor er det helt naturlig for kirken å være med på det, slår kateket Djupang fast.

I kirkens holdningsarbeid er også denne representasjonen viktig, påpeker han.

[ Åpnet Fredrikstad Pride: – Ekstra viktig og ekstra riktig ]

Kirken markerte sin støtte og tilstedeværelse under Pride-paraden i Fredrikstad i fjor. (Tommy Skauen)

– I tillegg prøver vi å gi god undervisning til konfirmanter, være tydelige og vise folk at kirken er et sted de skal ha det bra, forteller Djupang, som håper at holdningsarbeidet bærer frukter.

– Når vi uttrykker denne støtten offentlig, som i sosiale medier, kommer det alltid noen negative kommentarer, men også veldig, veldig mye positivt og støttende, forteller han.

Også byens fotballstolthet spiller en svært viktig rolle som samarbeidspartner for Pride, mener Hege Hansen.

– Det er kjempeviktig. Det er så mange fordommer i idretten fortsatt, så vi trenger at gode forbilder som FFK er med på laget. De bidrar til å vise at det er greit å være seg selv på fotballbanen og håndballbanen, sette standarden for skjellsord og sier ifra om hva som ikke er greit, forklarer Pride-lederen.

[ Avduket Fredrikstads regnbuebenker: – Et fargerikt bilde på mangfoldet ]

Her i bakgården hos Hotell Fredrikstad blir det Pride-fest på paradedagen 19. august. Fra venstre: Kateket Vigmund Gundersen Djupang, hotelleier Bjørn Erik Simensen, Fredrikstad Pride-leder Hege Hansen og nestleder Kristina Viola Christensen. (Martin Næss Kristiansen)

Hotelleier Bjørn Erik Simensen er glad for at han har et sted å tilby mange ulike grupper å hygge seg og være seg selv.

– For det første synes jeg Pride-gjengen i Fredrikstad gjør en kjempejobb, så det er veldig lett å støtte dem som samarbeidspartner. Og Hotell Fredrikstad er det folkelige hotellet, her flagger vi med alt mulig. Manchester United, Liverpool og West Ham, Fredrikstad Cup og Pride. Det er viktig å vise mangfoldet vi har i befolkningen. Pride er en gjeng, fotballfans er ulike gjenger og det samme innen kultur, påpeker Simensen, som personlig ikke forstår at det å være skeiv trenger å være et tema lenger.

– Jeg synes det er trist at det er et spørsmål hvem man er kjæreste med i dag, i 2023. Det er rart, bare at det er et tema. Jeg synes dessuten det skeive miljøet er en morsom gjeng, jeg elsker morsomme mennesker og at alle er forskjellige. Så er jeg så heldig å ha et sted, hvor alle er velkomne. Jeg håper det blir stinn brakke og fullt langt ut i gata, smiler han.

[ Se bildene fra Fredrikstad Pride 2022 ]

– En parade for alle

Rundt 1.500 mennesker deltok i paraden i Fredrikstad i fjor, og Simensen håper det gjentar seg.

– Blir det 1.500 igjen, skal jeg selv stå med et svært flagg, gå foran med DJ Vera og vise veien ned hit hvor det er rigget klart for fest, erklærer han.

På paradedagen, som avslutter Pride-uka 11-19. august, er det oppmøte i Lykkebergparken, hvor det blir appeller, sang og musikk samt mulighet for å bli sminket til paraden og få utdelt flagg. Toget går til Dampskipsbrygga, akkompagnert av Dundrejentene, et kvinnelig trommeband fra Moss samt Fredrikstad Veterandrillkorps med regnbuedrill og fem ulike kor. Etter paraden åpner Hotell Fredrikstad dørene og står for festlighetene utover kvelden og natta.

Pride-paraden i Fredrikstad i fjor samlet folk i alle aldre. (Tommy Skauen)

Arrangøren har foreløpig 17 påmeldte paroler, ifølge Hege Hansen, og blant dem de fire politiske partiene Rødt, SV, Ap og Sp, Utdanningsforbundet og Fontenehuset.

Hansen opplever at Pride blant noen er misforstått som en feiring bare av homofile og andre skeive, og ikke en mangfoldsfeiring, som det er ment som. Hun vektlegger at paraden har bred representasjon fra samfunnet.

– Ja, fordi det er en parade for alle. Man kommer som man er. Jeg tror mye med Pride er misforstått. Mangfoldet er ikke bare for skeive, mangfoldet er for alle. Det er det vi ønsker å vise, og at det er en menneskerett å elske den man vil og være den man er. Det er viktig at vi slår ring om hverandre, poengterer Hansen.

Det vil gjennom paradedagen 19. august bli flere overraskelser, blant annet lokale band som ikke står på programmet. Festen på kvelden byr på grilling, musikk og dragshow.

– Vi ønsker oss en kjempestemning, trygghet, at vi er mange og at det blir fest og en uke med glede, sier Pride-lederen, som er opptatt av å fokusere på det som er positivt med uka mange gleder seg til.

– Det er ekstra viktig etter det som skjedde i fjor, da vi ikke kunne gå og kjenne på fellesskapet og den samme gleden, som følge av terroren i Oslo, poengterer Hansen til slutt.

[ Øvstegård (SV) reagerer på rapport om skeive flyktninger: – Urovekkende ]

Oslo sentrum Blomster lagt ned utenfor Oslo Tinghus, ved der skytingen skjedde under Pride natt til 25. juni i fjor. Foto: Geir Olsen / NTB (Geir Olsen/NTB)

---

Programmet for Fredrikstad Pride

Lokal Pride-uke 11–19. august.

Mandag 14.08: Flaggheising.

Tirsdag: Ungdomsarrangement på møtestedet BraNok kl. 16.00.

Torsdag: Paroleverksted med grilling på møtestedet BraNok.

Lørdag: Paradedagen. Oppmøte kl. 14.00 i Lykkebergparken. Etter paraden fra rådhuset til Dampskipsbrygga, åpner Hotell Fredrikstad dørene, hvor det er lukket fest fra klokka 19.00 (billetter selges av Fredrikstad Kino) og fri aldersgrense til klokka 23.00. På scenen skal blant andre DJ Vera, Henrik, DJ Samsam og Gloria & Gentz.

---