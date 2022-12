«Takk», for at veiens eneste lyspære fjernes og vi må brøyte veien selv

Av: Odd og Alma på Tømmerhella, Kråkerøy

Takk for brevet, Fredrikstad kommune. Et brev som forteller oss her nede på Tømmerhella på Kråkerøy, at vi nå må brøyte veien selv, og at den eneste lyspæren på toppen av en stolpe i enden av veien blir tatt ned.

I sin tid ble lyset satt opp av Kråkerøy kommune, på grunn av at mine foreldre ble gamle og syke, slik at hjemmesykepleie og hjemmehjelp kunne se når de skulle ned den bratte bakken til huset 60 meter nede i veien.

Det er jo ønskelig at gamle og syke bor hjemme så lenge som mulig, slik at sykehjem og eldreboliger blir mindre belastet.

Nå har jeg og min kone kommet i samme situasjon som mine foreldre, og ønsker å beholde lyset.

Vi vil alltids kunne betale for lyset selv, men småligheten i storkommunen har visst ingen grenser nå for tiden. Det er visst vi som bor i utkanten av kommunen som skal redde budsjettet, ved å ta bort de bitte små tjenestene vi har. Slike tjenester var en selvfølge før kommunesammenslåingen.

Veien hit ned på 500 meter har vi i alle år selv holdt ved like. Denne stubben av en vei er også tilknyttet turløypene på Kråkerøy, og er flittig brukt av mange. Det er to hytter og et hus her på Tømmerhella, og til sammen betaler vi 43 000 kroner i eiendomsskatt hvert år. Når slike fasiliteter som brøyting av vei og det eneste lyset på 500 meter vei blir tatt bort, må jo også eiendomsskatten reduseres. Det er nok mange i kommunen som har fått lignende brev, og hvis politikerne lurer på hvorfor de ikke blir tatt på alvor, så er nok slike smålige saker en av grunnene. Og til slutt, glem slike pengesluk som Arena Fredrikstad inn til det er en del fornuftige politikere på plass.

