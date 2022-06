Fredrikstads «hemmelige» trivselstjeneste

Erik Skauen, gruppeleder Miljøpartiet De Grønne, Fredrikstad. (Arne Børresen)

Fredrikstad kommune har mange oppgaver å skjøtte. Renovasjon, fritidsklubber, god skolegang for barna våre, gi eldre- og pleietrengende nødvendig hjelp, for å nevne noen. Det gjøres ufattelig mye bra arbeid i kommunen. Noe jeg har fått erfare gjennom å være politiker her i over to og et halvt år.

I dette innlegget ønsker jeg å gi en honnør til de ansatte i en av kommunens virksomheter som jobber litt i det skjulte. Vi ser ikke folka så ofte, men innbyggere og besøkende nyter godt av arbeidet de legger ned, og de påvirker våre liv mer eller mindre daglig. Nemlig, de flinke folka i Virksomhet park.

Virksomhet park har flere avdelinger med forskjellige ansvarsområder. Naturlig nok skjøtter de parkene våre, men også Skjærgårdtjenesten, friområder, lekeplasser, nærmiljøparker, skøytebaner, turstier og lysløypenettet ligger under virksomhetens driftsansvar.

Går man tur gjennom byen vår i disse dager, opplever man bugnende blomsterbed i parkene og blomsterpotter i full flor på torv og i Gågata. Virksomhet park jobber iherdig med at plantene som benyttes skal være insektvennlige. Hvorfor det? Jo, fordi insektene sliter. Over 70 prosent har forsvunnet de siste 40 år. Dette tar kommunen på alvor og resultatet er vakkert for oss mennesker og livsnødvendig for insektene.

Friområdene som forvaltes av kommunen er mange, blant andre Foten og Mærrapanna. Disse er viktige utfartsområder for mange av Fredrikstad befolkning. At områdene er pene, rene og tilrettelagt med grillplasser, sittebenker, toaletter og søppeldunker, er noe vi kanskje ikke tenker så mye over. Store deler av arbeidet i og ved skjærgården vår gjøres av Skjærgårdstjenesten. De jobber jevnt og trutt med toalettfasiliteter, tømming og henting av søppel, vedlikehold av bryggeanlegg, montere badetrapper mm. Sørg for å få med deg kunstverkene av noen utedoer de har bygd når du går tur til Helleskilen og Humlekjærstranda, og legg merke til dørhåndtakene på alle utedoene og søppelbodene som er laget av einer fra skjøtselsarbeid på Flatskjæra. Skjærgårdstjenesten fjerner også marint avfall og båtvrak, spøkelsesteiner og garn og sørger slik for at færre dyr dør av forsøpling i naturen.

Lekeplasser og nærmiljøparker fins det mange av i kommunen vår. Mens disse tidligere ble lagd på en slik måte at barn husket mens de voksne satt og så på, er nå utformingen endret fullstendig, til å være tilpasset alle aldre og behov. Barn kan leke og de litt større kan trene. Kanskje det beste eksemplet på en slik fullverdig park i Fredrikstad er parken ved Smertu på Kråkerøy. Et glimrende eksempel på en park med et godt tilbud for lek og aktivitet, for barn i barnehagealder til eldre på eldresenteret. Parkene er åpne hele døgnet og gratis.

Vinter’n er herlig i Fredrikstad. Særlig når det er frost, noe vi har mellom to uker til to måneder slik klimaet har blitt her i kommunen vår. Da er virksomheten raskt på og etablerer isflater flere steder slik at vi kan gå på skøyter. Dette er noe mange barn og voksne setter umåtelig pris på. I en tid på året vi holder oss mye innendørs blir disse isflatene møteplasser i lokalsamfunnet, folk treffes og slår av en prat. Et positivt og meningsfullt innslag i den mørkeste tiden på året.

Til slutt vil jeg si litt om løypenettet vårt. Veldig mange mennesker i Fredrikstad bruker lysløypene året rundt. Lysene gjør at flere kommer seg ut, samtidig som de opplever en større grad av trygghet. Lysløypene og turstiene er Fredrikstad største helsestudio. Glommastien må også nevnes her. Makan til flott trasé. Denne kan man sykle ukentlig i årevis uten å bli lei, og man kan følge sesongens variasjon på godt vedlikeholdte veier. Gjennom gamle industriområder, inn i skogområder som Narnteskogen og Haugegropa med fuglesang og båthavner med yrende liv.

Samtidig som det her snakkes om Virksomhet Park sitt arbeid er det selvsagt mange frivillige organisasjoner og enkeltmennesker som skulle fått masse skryt for den uerstattelige innsatsen som gjøres med både forsøpling, løypenett med mer, men det får vi ta opp igjen i et annet innlegg.

Alt dette fantastiske arbeidet som nevnes her gjør Virksomhet park til tilretteleggere for gode liv, for mennesker og natur. De er med på å bedre livskvalitet og folkehelse, og hver enkelt av oss blir mer fornøyde og opplever at livet er litt mer verdt å leve. Og det er jo ikke lite.

Tusen takk til Virksomhet park i Fredrikstad kommune!

