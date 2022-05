Den store drømmen om Øra

. (...)

Etter mer enn førti år som en godt bevart hemmelighet – løftes endelig Øra naturreservat fram for alle! For et par uker siden begynte de aller første skoleklassene å komme på godt organiserte og spennende besøk for å forstå og utforske våtmarks-juvelen på egen hånd.

Barna får studere det enorme fuglemylderet på nært hold. De lærer hvordan vi alle enkelt kan bidra til å ta vare på og dyrke naturen, men også om det nødvendige grønne skiftet i industrien.

På Månegartneriet, et steinkast fra selve reservatet, er det økologisk jordbruk som står på menyen. Hele opplegget virker morsomt, lærerikt og levende. Ingen lange, kjedelige forelesninger, men spennende praktiske oppgaver i fleng der og da.

Tenk så spennende for ungene å få være med på merking av fugler og se alt som gjøres av ivrige ornitologer rundt omkring i Østfold for blant annet å holde rovfugl-bestanden ved like. Å følge med på hekking og fugletrekk over den vide Gansrødbukta blir også fantastisk. De unge kommer dessuten til å kunne skille mellom flere fuglelåter enn vi voksne noensinne har kunnet drømme om.

De forsknings-interesserte barna får egne praktiske oppgaver. De mer filosofisk anlagte gis næring til tanker og drømmer, og de foretaksomme får inspirasjon fra visjonene og drivkraften etter besøk og innsyn i all den stadig mer grønne industrien på Øra. Alle får leke, forme, dyrke, lære og ha det gøy! Et fabelaktig tilbud til absolutt alle unge skolebarn midt i Fredrikstad!

Bak det hele står Øra Økopark. Det er rett og slett en entusiastisk samarbeidsenhet for Gudeberg Lokalsamfunnsutvalg, Månegartneriet på Byens Marker og Norsk Senter for Sirkulær økonomi på Øra. Der er så å si hele den «grønne» industrien i Fredrikstad med. I det stille har Økoparken skaffet litt penger fra Sparebankstiftelsen i Norge for å komme i gang.

For bare et par uker siden kunne ornitolog og naturfotograf Bjørn Frostad sette i sving som første lærer og vert for skoleungdommen. Under åpen himmel midt ute i naturreservatet veileder han de unge på en fengslende måte. Håpet er å få et pent, lite undervisningslokale så fort som mulig. Der skal det være mulig å ha deler av natur-timene innendørs på kalde og våte dager.

I fjor begynte opprustingen av alle turstiene rundt omkring i Øra-området. Samtidig ble det også anlagt koselige rasteplasser med fine nye benker rundt omkring. Pene informative skilt langs stiene legger også til rette for lærerik lokal-turisme rett utenfor stuedøra.

Fugletårnet på Øraspissen har fått en hardt tiltrengt ansiktsløftning, og helt ut mot Glomma er det snekret opp ei flott flunkende ny fiskebrygge der alle og enhver kan prøve å lure de over 40 ulike fiskeslagene i reservatet på kroken!

Vi som holder mye til i havna til Øra Båtforening, har merket en umiddelbar forskjell. Der har vi puslet ganske alene og i fred og ro med båtene våre år ut og år inn uten å se en fremmed sjel. Etter at stiene ble frisket opp, har turfolket plutselig begynt å komme i små karavaner for å «oppdage» det førti år gamle nasjonale naturreservatet på Øra.

Og alle er selvsagt velkommen i vårt kjære «Öppna landskap» på Øra. Både voksne, ungdom og barn. Vi har alle mye å lære. Kanskje særlig om hvordan vi både kan ta vare på naturen, nyte den i fulle drag og utvikle smarte tekniker og metoder for resirkulering og grønn energi. Ved å lære og forstå kan vi alle være med på å snu utviklingen mot en renere og livskraftig klode.

Leve hele vakre Øra og Gansrød! Ta Naturreservatet i bruk og vær velkommen!

