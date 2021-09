Av: Monika Olsen, nasjonalparkforvalter, Thomas Holmen Olsen, leder Besøkssenteret og Espen Søilen, direktør Oslofjordens friluftsråd.

Vi har lagt bak oss en flott sommer på Storesand. Aldri før har vi registrert så mange gjester i telt og hengekøye! Det aller meste har fungert bra, men dessverre har det også vært noen utfordringer.

De aller fleste har blitt løst underveis og tilbakemeldingen fra gjestene har i all hovedsak vært positive. Oslofjordens Friluftsråd, Ytre Hvaler nasjonalpark og Hvaler kommune skal nå i fellesskap oppsummere erfaringene og planlegge neste års sesong. Vi vil selvsagt ta med oss alle tilbakemeldinger for å forbedre gjestenes opplevelser.

Vi registrerer at enkelte er skuffet over at muligheten til sesongtelting er tatt bort. Dette har vi forståelse for, men som vi har fortalt gjennom flere intervjuer og innlegg i avisene, er dette en nødvendig omlegging ut fra dagens regelverk. Telting på Storesand skjer i en nasjonalpark og reguleres også av bestemmelsene i Friluftsloven. Vi ønsker å legge til rette for at flest mulig skal få mulighet til å nyte friluftslivet på Storesand.

Les også:

Camperne mener de kan drive teltplassen på Storesand bedre enn kommunen (+)

Fiske- og fangstlinja på Hvaler og Kalnes omsider i gang – ett år på overtid

Nå skal skoleveien opp på veggen