Fiske- og fangstlinja på Hvaler og Kalnes omsider i gang – ett år på overtid

– Det er veldig gledelig at så mange har søkt seg til fiske og fangst i år. Vi håper å kunne fylle på med voksne søkere slik at vi får en full klasse på 15 elever, sier fylkesråd for utdanning Siv H. Jacobsen (Ap) i Viken fylkeskommune i en pressemelding.

Hun var selv til stede for å markere den forsinkede åpningen av fiske- og fangstlinja ved Kalnes videregående skole, under Fiskeriets dag i Utgårdskilen på Hvaler fredag 20. august.

– Det viktigste har vært å få nok søkere, og det fikk vi nå. Og så blir det spennende å følge opp dette utover skoleåret. Elevene var veldig entusiastiske og engasjerte, og i og med at de fleste skal bo på hybel der ute, blir det et lite eget miljø med ungdommer som kommer inn og gir nytt liv til den etablerte næringen, utdyper Jacobsen overfor Dagsavisen Demokraten.

Ønsker å videreutvikle

Utdanningsløpet VG2 Fiske og fangst ved Kalnes videregående skole ble vedtatt opprettet av fylkestinget i daværende Østfold fylkeskommune våren 2019, med planlagt oppstart høsten 2020.

I fjor sommer ble det imidlertid bestemt å legge tilbudet på is før det i det hele tatt hadde kommet i gang, med begrunnelsen at det var for få søkere. Beslutningen skapte kraftige reaksjoner blant både elevene selv, deres foresatte, Hvaler kommune og fiskerinæringen i øykommunen.

Rundt årsskiftet forsikret fylkesråden at det ble jobbet for ny oppstart fra høsten 2021, og nå er linja endelig oppe og står, ett år senere enn først planlagt.

– Vi ga ikke opp dette, og forutsatt at vi får mange nok søkere, skal dette være et varig tilbud. På sikt ser vi også for oss å videreutvikle utdanningen, og se på mulighetene for å kombinere den med studiespesialisering, slik en av elevene som har kommet inn nå allerede gjør. I tillegg ønsker vi å samarbeide med aktører innen akvakultur og oppdrettsnæringen, slik at vi får inn den biten også, sier Jacobsen nå.

Hvaler-basert

Foreløpig har elleve elever, de fleste av dem fra Østfold-byene, fått plass på utdanningstilbudet som har sin base nettopp i Utgårdskilen, men planen er altså at ytterligere fire voksne søkere skal komme til. De vil få plass på lokale fiskebåter for å få den nødvendige opplæringen og læretida.

– Vi har bare fått gode tilbakemeldinger fra næringen, og de stiller opp bredt og tar ansvar for å gi en mest mulig mangfoldig og variert opplæring innenfor ulike typer fiske. De har også vært veldig utålmodige etter å få dette i gang, sier fylkesråden.

En til to dager i uken skal elevene få undervisning på Kalnes, men det er også et eget klasserom i Utgårdskilen. I pressemeldingen fra Viken fylkeskommune opplyses det at både praksisen og teorien vil være bred, og dekke de fleste maritime næringer i regionen både når det gjelder reker, krabber, leppefisk og andre arter.

Monica Gåsvatn i Viken Høyre, her under et møte i fylkestinget i Østfold høsten 2018, mener fiske- og fangstlinja burde vært på plass for lengst. (Kenneth Stensrud)

– Ikke en dag for tidlig

Fylkestingspolitiker for Viken Høyre, Monica Gåsvatn, har vært en av de skarpeste kritikerne til at VG2 Fiske og fangst ved Kalnes ikke kom i gang allerede i fjor, slik det opprinnelig skulle. Hun er derfor litt mer avmålt i jubelen over at utdanningen nå har fått sin forsinkede oppstart.

– Jeg tenker først og fremst på alle dem som har gått glipp av et helt års skole, og fått ønskedrømmen sin satt på vent. Hvis det er slik at man nå endelig har fått tilbudet på plass, syns jeg ikke det er en dag for tidlig, sier Gåsvatn bestemt.

Hun forteller videre at hun nå kommer til å kjempe med nebb og klør for at linja ikke blir et blaff.

– Jeg håper virkelig at dette er et tilbud som har kommet for å bli, at man får fram denne linja som en framtidsrettet utdanning, og at det ikke er økonomiske rammer som vil legge hindringer ved neste korsvei. Ikke minst er det viktig med mer forutsigbarhet av hensyn til både elevene og lærermiljøet, mener Gåsvatn.

– Som den som har ført denne kampen på vegne av Høyre, er jeg glad for at det endelig har gitt resultater, selv om det dessverre for mange kommer for sent.

Markedsføres rundt hele fjorden

Hvaler-ordfører Mona Vauger (Ap) er blant dem som setter stor pris på at tilbudet omsider er en realitet.

– De siste årene har vi sett at flere unge kjøper båt og satser på fiskeri i Utgårdskilen, som er den største fiskerihavna i Sør-Norge vest for Lindesnes. Havet vil bli viktig i fremtiden, Norge kan bli verdens ledende sjømat- og havnasjon, og det kan finnes fremtidige verdier i havet vi i dag ikke ser, men som vil bety mye i vårt arbeid for grønn omstilling. Da er det viktig å ta vare på dagens infrastruktur, kompetanse og fiskerier, og satse på at unge mennesker utdanner seg og satser på at havet er fremtiden, fastslår Vauger.

Og fylkesråd Siv H. Jacobsen sier følgende om hvordan de skal jobbe videre for å sørge for at fiske- og fangstlinja har livets rett på sikt.

– Først og fremst ved å videreutvikle valgmuligheten de som tar tilbudet har – både mot akvakultur og høyere utdanning innen fiskerifag. Men også ved at de som går VG1 blir utplassert her, slik at de ser muligheten. Tilbudet må også markedsføres godt i hele Viken og de andre fylkene rundt fjorden.

