Vi trenger politikere som tar ansvar, og som vil slutte å lete etter mer olje

«Dere først!» sier Støre og peker på Kina. Ifølge ham er det ikke Norge, men Kina som FNs klimarapport sikter til når den sier at verden må slutte å lete etter mer fossil energi. Nei, sier Senterpartiets nestleder Borten Moe – det er Polen som må kutte først! Han er blitt plattformsjef må vite – da passer det dårlig å bli fortalt at verden ikke tåler mer olje – uansett hvor norsk og «ren» den måtte være. Og når NRKs Fredrik Solvang spør Erna om klimakrisen blir verre eller bedre av at Norge fortsetter å lete etter olje så svarer hun: Ingen av delene! Så mye for Høyres «offensive» klimapolitikk. Frp bryr seg knapt, mens KRF sier seg bekymret for verdens fattige barn i møte med klimaendringene. Og vil derfor bare lete i «modne» områder. Som om forbrenning av oljen derfra skulle være mer skånsom.

Kina eller Polen først? — Henrik Domino, MDG-velger

Man fristes til å kalle oppførselen for barnslig. Og det er den definitivt. Men først og fremst er den uforståelig. FN bruker begrepet «Kode RØD» - det er ikke til å misforstå. En milliard barn er i ekstrem fare. Klima, artsmangfold, bosetning og matforsyning er truet.

Til alt overmål peker rapporter fra SSB på at stans i leting etter olje kun vil ha helt marginale økonomiske konsekvenser. Forskning viser videre at kutt i norsk oljeutvinning sannsynligvis vil føre til reduserte utslipp globalt.

Oljefondet er nå på 12.000 milliarder kroner. Bare avkastningen på fondets investeringer er på nesten 1.000 milliarder – det er fem ganger så mye som det vi tjener på selve utvinningen. Norge er bedre rustet enn de fleste andre til å ta grep for å bremse klimakrisen.

Men da trenger vi politikere som tar ansvar. Og som et absolutt minimum vil slutte å lete etter mer olje. Valget i år blir det viktigste på lenge.

