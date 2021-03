«Fredrikstad Høyre er skuffet over NTP»

Utkastet som nå foreligger er ikke i samsvar med våre innspill og forventninger til fremdrift av utbygging av jernbane og vei. Finansiering av det omfattende mudringsprosjektet i Borg Havn er svært viktig for Fredrikstad og Sarpsborg, og vi vil fortsette å jobbe for finansiering også av den planlagte farledsutbedringen.

[ «Selvfølgelig vil Høyre fortsatt jobbe for Borg Havn» ]

Fredrikstad Høyre vil fortsette å arbeide for at utbyggingen av jernbane blir prioritert. —

Våre forventninger til at Nedre Glomma regionen får utbygd nødvendig infrastruktur som står i samsvar med befolkningstettheten og verdiskapningen i dette området og som også vil bidra til det grønne skiftet, er følgelig uendret.

[ «Ingen har parkert jernbanen gjennom Østfold» ]

NTP skal nå til behandling i Stortinget som også vedtar den. Fredrikstad Høyre vil fortsette å arbeide for at utbyggingen av jernbane blir prioritert i den første perioden av NTP og søke støtte der vi kan få gjennomslag for dette. Nå er det viktig at det jobbes konstruktiv på tvers av partigrenser for å sikre fremtidens samferdsel i Fredrikstad.

[ «Jeg registrerer at folk i Østfold kaller dette for et løftebrudd, og jeg har en viss forståelse for det» ]