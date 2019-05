Bergdølmo skal i første omgang lede eliteserieklubbens juniorlag ut sesongen, i spann med Dan-Atle Grønn og Vegard Haslerud. Det skriver Sarpsborg 08 på sine egne nettsider.

Bakgrunnen for ansettelsen er at Erik Holtan vender tilbake til Geir Bakkes trenerteam rundt A-laget. Bergdølmo har savnet fotballen og trenerrollen, noe han tidligere har gitt sterkt uttrykk for også i dette intervjuet med Demokraten, hvor han også røpet at han ble forsøkt "solgt inn" til FFK.

- Sist jeg var med rundt fotballen var i 2016. Jeg har savnet det noe fryktelig, så denne muligheten er jeg veldig glad for. Den gjengen man har bygd opp rundt utviklingsavdelingen i Sarpsborg er sterk i norsk målestokk. Vi er nødt til å utvikle unge spillere. En blanding av det og noen smarte investeringer er god butikk. Nå ser jeg fram mot å jobbe med Dan-Atle, Vegard og keepertrener Lars Brudalen, sier Bergdølmo til klubben.

- Der er André kjempeflink

Han har tidligere trent Lillestrøm-juniorene og vært A-lagstrener i Kongsvinger samt assistent i Ull/Kisa, blant annet. Spillerkarrieren tilbrakte han i Lillestrøm, Rosenborg, Ajax, Borussia Dortmund, FC København og Strømsgodset. Bergdølmo gleder seg til å komme i gang i Sarpsborg.

- Jeg gleder meg til å se utviklingen til spillere. Man skal ikke vanskeliggjøre fotball for mye. For mye tanker og for mye øvelser tror jeg kan bli for mye.

Utviklingssjef Erland Johnsen, også han gammel landslagsspiller, sier dette om Bergdølmo til samme kilde:

- Vår viktigste oppgave er å utvikle spillere. Å bruke mer tid på enkeltspillere både i trening og mellom treninger i teori og analyse, er viktig. Der er André kjempeflink. Han har den beste trenerutdanninga i Europa.