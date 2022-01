Preben (29) har solgt over 400.000 snusbokser i løpet av 10 måneder

I mars 2021 åpnet eierne butikk i Fredrikstad.

– Etablering av butikken har vi tenkt på lenge, men ulike koronatiltak har selvfølgelig bidratt til en god start, smiler daglig leder og medeier, Preben Hellesvik.

30 millioner i omsetning

Omsetningsmålet første driftsår er 30 millioner kroner og 500.000 snusbokser.

– Vi er innafor, mener Preben Hellesvik.

– Når vi passerer 15. mars i år, kommer målet til å bli innfridd. Hittil har vi solgt over 400.000 bokser.

Planlegger flere fysiske butikker

Med stort kjølelager i Fredrikstad forsyner selskapet butikkene på Svinesund, i Charlottenberg, Plankebyen og nettbutikken.

– Vi har liten fortjeneste per boks. Det betyr at vi må ha et stort volum for å få en lønnsom drift. Salg via vår nettbutikk er også en suksess – vi sender snus til hele landet – om det er Bergen eller Kautokeino. Planen er å åpne flere fysiske butikker etter hvert. Fortrinnsvis på steder et stykke unna grenseoverganger til Sverige, sier Hellesvik.

Uforutsigbare regler og trøblete grensepasseringer på grunn av pandemien, har gjort at salget vipper mellom Norge og Sverige.

– Da Sverige strammet inn økte omsetningen her i Fredrikstad, når restriksjonene lettes opp møter vi de samme kundene på svensk side. Vi prøver forresten ut et nytt konsept i Charlottenberg med Drive thru, avslutter Preben Hellesvik.

15. mars 2021 åpnet selskapet butikk i Fredrikstad. (Tomm Pentz Pedersen)

---

Grensesnus.no AS

Stiftelsesdato: 08.01.2021

Daglig leder: Preben Hellesvik (f 1992)

Styrets leder: Thomas Andre Berg (f 1973)

Aksjonærer:

Anco Invest AS, 35 prosent

A.T.MIvest AS, 30 prosent

Cecilie Invest AS, 25 prosent

Preben Hellesvik, 10 prosent

Kilde: proff.no

---