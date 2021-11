Madelen (17): – Pappa mente jeg burde valgt en annen linje, men jeg vil skru på fossildrevne biler

Syttenåringen Madelen Botne forteller at det ikke bare er på skolen hun er eneste kvinne med interesse for bil.

– Det samme gjelder i familien. Når jeg var liten, hadde onkelen min et bilverksted rett ved huset. Her skrudde han på familiens Volvo-er og amerikanere, og jeg var med. Det skapte nok tidlig min interesse for bil.

Bilbransjen håper på flere jenter

Hvaler-jenta Madelen er ofte med kjæresten til Gardermoen og dragracing.

– I førsten var oppgaven å passe på dragrace-sjåførens barn. Kjæresten min er mekaniker i teamet. Etter hvert har oppgavene endret seg. Nå er jeg med ut på banen for å hjelpe sjåføren inn i sporet etter burnouten, og filme slik at han kan se hvordan bilen reagerer.

Madelen Botne har ikke angret en dag på at hun valgte linja Teknologi og industrifag (TIF) første året, og kjøretøy i år to. Selv om pappa i utgangspunktet hadde ønsket noe annet:

– Hehe, ja han mente nok at restaurant og matfag var mer å satse på. Men jeg var fast bestemt, det ble bil. Det er interessant, og jeg har lyst til å skru. I framtiden håper jeg at oppgavene blir å jobbe med lette biler. Nå har jeg nylig fått praksisplass i Ed-garasjen på Skåra.

– Jeg er nok ikke en typisk ungdom som er god på teknologi, jeg vil heller skru på biler, smiler Glemmen-elev Madelen Botne (17). (Tomm Pentz Pedersen)

Medelev Markus Lunde (17) har flere ting til felles med Madelen. Begge er fra Hvaler, har en genuin bilinteresse og satser på bilmekanikeryrke.

– Fra jeg var ganske liten likte jeg å skru på alt av motorer. To dager i uka er vi her i skolens bilverksted, helt suverent. Her kan vi være mer selvstendige i forhold til opplæring, og får lov til å prøve oss praktisk. For min del håper jeg på en karriere som bilmekaniker i Forsvaret, sier Markus, som har en klar anbefaling:

– Søk på denne linja, det gir en ganske grei vei ut i yrkeslivet. Men man må selvfølgelig satse selv og vise at man virkelig vil jobbe. Bransjen trenger dyktige folk og mekanikere er ettertraktet.

Madelen skyter raskt inn med et smil:

– Flere har sagt til meg at de håper det blir flere jenter i bransjen. Jenter er ofte mer nøye, sies det.

Elbilreparatør krever ekstra kunnskap

I september var åtte av ti førstegangsregistrerte nye personbiler elektriske. Endringen i bilparken påvirker helt sikkert antallet søkere til linja kjøretøy, tror Markus Lunde.

– Det er nok flere som blir usikre på framtidsjobben. Personlig har jeg ikke noe imot elbiler, men jeg vil helst skru på «ordentlige» biler med «ordentlig» motor.

Madelen Botne er enig:

– Uten tvil skjer det store og kjappe endringer i bransjen. Se bare på eksosverksteder, det blir av naturlige årsaker færre og færre av dem. Elbil er greit for pendlere, med hensyn til drivstoffutgifter og bompenger, men jeg planlegger ikke å kjøpe meg en elbil. Det holder med at kjæresten min har kjøpt seg diesel, noe han sa han aldri kom til å gjøre.

Med færre og færre biler med bensin- eller dieselmotorer, har det kommet nye og strenge krav til dem som ønsker å bli bilmekaniker på elektriske kjøretøy.

– Understell og bremser er selvfølgelig fortsatt likt. Samtidig er elbiler vanskelige å jobbe med, men også enkle i oppbyggingen med elmotor og generator. Det viktigste er å få nok kunnskap. Det er store mengder med strøm i bruk, og alt må kobles av før du begynner å skru på bilen. På tradisjonelle biler kan du gå mer rett på sak og søke etter feilkilden. Jeg ser faren ved å skru på en elbil, men med nok kunnskap hadde jeg ikke hatt noen problemer med å gjøre det, mener Markus Lunde, som likevel er glad for én ting:

– Foreløpig er det ingen elektriske biler i Forsvaret, det er bra.

På første praksisdag registrerte Madelen Botne mange elbiler som var innom for EU-kontroll.

– Skal du bli bilmekaniker med spesialfelt elbil må du ha flere timer med kurs. Det er egentlig mye kunnskap som kreves før du kan begynne å jobbe med batteripakker og annet. Jeg er nok ikke en typisk ungdom som er god på teknologi, aller helst vil jeg skru på gamle amerikanere, avslutter hun.

– Det er flere veier videre for elevene som skal ut i lære, sier faglærer Bjørn Andreas Heieren. Her omkranset av Madelen Botne og Markus Lunde. (Tomm Pentz Pedersen)

Glemmen skole kjøpte elbil

For å møte endringen fra fossilt brennstoff i bilparken til elektrisk har Glemmen videregående skole gått til innkjøp av en e-golf. Bilen skal brukes i undervisning for Vg2-elevene.

Faglærer Bjørn Andreas Heieren er overbevist om at den elektriske Golfen blir nyttig for elevene.

– Når det gjelder reparasjon av elbiler er det viktig med fokus på helse miljø og sikkerhet (HMS). HMS er det første som møter elevene rundt reparasjoner av en elbil. Målet er at elevene gjennom øvelsesoppgaver skal bli trygge både på egen og andres sikkerhet.

Opplæringskontoret Bilfag Østfold har også en elektrisk bil som er ribbet for plast og metall. Et veldig nyttig verktøy i undervisningen, sier Heine Bjørk Kristiansen, fagleder teknologi- og industrifag på Glemmen videregående skole.

– Vi har et godt samarbeid med bilfag Østfold. Modellen viser hvordan komponentene er plassert i en elbil og hvordan de ser ut. En fullt kjørbar modell.

– Søknadstallene til linja kjøretøy har nok gått noe ned, men her på Glemmen har vi to fulle klasser. I høst kom det nye læreplaner hvor kompetansemålene blant annet er at elevene skal kunne forklare oppbygging og virkemåte på elektriske, hybride og hydrogene biler, fare og sikkerhetsmomenter på høyspentanlegg i elektrisk drevne biler og kunne HMS-prosedyrer som skal følges ved feil i høyspentsystemet i elektrisk drevne biler.

Elbilmodellen har chassis fra Buddy Electric, drivlinje og motorstyring fra Think Classic og batteripakke fra en VW e-Up. Undervisningsmodellen har alle sikkerhetsfunksjoner som en vanlig elbil med tanke på høy spenning. (Opplæringskontoret Bilfag Østfold )

Lærer Bjørn Heieren forteller at det ofte blir et dilemma når han spør bransjen hvilken kunnskap de skal fokusere på i undervisningen.

– Det er flere veier videre for elevene som skal ut i lære. Kompetansekravene bransjen etterspør blir da selvfølgelig veldig forskjellige. Skal du skru på båtmotorer, tunge kjøretøy eller personbiler er behovene for kunnskap ulik. En merkeforhandler ønsker gjerne at vi skal legge mer vekt på reparasjon av elbiler, mens et frittstående verksted fortsatt vektlegger reparasjon av biler med fossilt drivstoff. Vi har et begrenset antall timer i uka. Spørsmålet blir derfor hva vi skal kutte ut, når elbil også skal inn i læreplanen.

Elbil på utdanningsmesser

– Elbilmodellen skal brukes på messer, men etter hvert også i undervisningen både hos oss og på skolene i Østfold. Før vi får satt i gang pågår det nå en kompetanseheving blant lærerne, og vi skal ha kursing på vår undervisningsbil på nyåret. Vi regner med å starte egen undervisning etter årsskiftet, og at skolene er klar for det samme enten til våren eller fra skoleåret 2022-23, forteller Lasse Skjelbostad, daglig leder i Opplæringskontoret Bilfag Østfold.

Lasse Skjelbostad, Opplæringskontoret Bilfag Østfold. (bilfag.no )

Nye læreplaner er utviklet, og for dem som skal ut i lære gjelder disse fra 1. august 2022, forklarer Skjelbostad.

– I løpet av vinteren skal vi utvikle hele kurspakken i forhold til læreplanene. Vår undervisningsbil vil være et godt supplement for å speile bredden i det en lærling i bilfaget, lette kjøretøy, skal ha av opplæring, sier han og avslutter:

– Vi skal bidra til å øke kompetansen innen elektro og elbil. Samtidig er elbilene fremdeles i mindretall, så kompetansen på bensin- og dieselmotorer vil være aktuell i mange år framover. Bilbransjen og bilverksteder driver også jevnlig kursing av ansatte etter læretiden. Du blir aldri utlært!

