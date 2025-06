Takk, Vilde Mollestad Rislaa

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Bjørn Druglimo. Privat

Takk, for at du i desember 2023 sa ja til å bli Skeids første kvinnelige trener i herrelagets 107-årige historie. Den avgjørelsen er allerede en milepæl i norsk fotballs historie.

Takk, til Skeid som ga deg tilbudet om å bli lagets hovedtrener. Her snakker vi om en tradisjonsrik, modig og fremoverrettet klubb, som virkelig går forlengs inn i fremtiden.

Takk, for at du, den 23. juni 2025, ble den første kvinnelige treneren til å vinne en kamp i Norges to øverste divisjoner da ditt Skeid slo Mjøndalen 4–1.

Takk, for at du og Renate Blindheim baner vei for andre kvinnelige trenere i norsk fotball. Dere er to fantastiske fotballtrenere og rollemodeller, som i praksis viser at kvinner hever kvaliteten på norsk toppfotball.

Alle klubber i Eliteserien og OBOS-ligaen bør ha navnene deres på lista over fremtidige aktuelle trenere.

Du utstråler trygghet, integritet og gode verdier.

Takk, for at du kombinerer din unike fotballforståelse med fokus på psykologisk trygghet og gode pedagogiske evner.

Takk, for at du opptrer som en ekte leder, både på og utenfor fotballbanen. Du utstråler trygghet, integritet og gode verdier.

Takk, for at du går i spissen for en ny æra i norsk fotballhistorie.

Vi har allerede en kvinne som verdens beste fotballpresident, og snart er det dags for den første kvinnelige treneren i Eliteserien. Det kan fort være deg.