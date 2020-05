I forrige stortingsperiode inngikk Ap flere forlik med regjeringen for å få innflytelse. Det straffet seg ved stortingsvalget. Forlikspolitikken førte til at partiprofilen ble svekket.

Velgerne så i flere viktige saker ikke forskjell på Ap og Høyre/Frp-regjeringen.

Nå har tydeligvis Ap lagt seg på en motsatt strategi. Partiet har dannet flertall sammen med andre opposisjonspartier og påført regjeringen nederlag i flere saker. Det siste eksemplet er bioteknologiloven der Ap, SV og Frp gikk sammen om en tydelig liberalisering av loven.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier han ønsker seg mer av dette. «Det gir mersmak å få gjennomslag for en politikk som sikrer mer rettferdighet, og som sørger for at velferdsstaten er der for folk, ikke bare for dem som har råd til å betale for det», sa Støre etter vedtaket om bioteknologiloven.

At han skal kunne få til det flere ganger i samarbeid med Frp, har vi ingen tro på. Til det står Ap og Frp altfor langt fra hverandre.

Frp har vært Aps hovedmotstander i snart 50 år. Frp hindret riktig nok at regjeringen Gro Harlem Brundtland ble felt på jordbruksoppgjøret i 1987, men det var i pur egeninteresse og ikke fordi Carl I.

Hagen hadde noe politisk til overs for Ap-regjeringen. Siv Jensen ga tydelig uttrykk for hva hun mente om Ap da hun skrek «morn’a Jens» valgnatta i 2013.

I historiens lange løp kan det dukke opp saker der venstresiden kan forsvare å gå sammen med Frp for å få vedtatt god politikk for landet. Barnehageforliket mellom SV og Frp i 2003 er et godt eksempel. Liberaliseringen av bioteknologiloven må også forstås slik.

Hovedregelen må være at Ap og SV holder armlengdes avstand til Frp.

I stedet for å flørte med Siv Jensen bør Jonas Gahr Støre bruke tida fram til valget på å bygge et sterkt rødgrønt regjeringsalternativ sammen med Audun Lysbakken og Trygve Slagsvold Vedum. Troverdigheten i alternativet svekkes hvis Ap-lederen også skal jobbe sammen med Siv Jensen for å vinne noen få seiere i den korte tida som er igjen til valget.