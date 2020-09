Si unnskyld, Erna

Hun er anklaget for å ha brukt trusler, og gjennom tagging, branntilløp og truende brev forsøkt å hindre eller påvirke arbeidet til sin egen samboer, og statsråd Ingvild Smines Tybring-Gjedde (Frp) og stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp). Og ikke minst, for å prøve å legge skylda på uskyldige for en konstruert kriminell handling.

Bertheussen er uskyldig til hun er dømt. All forhåndsomtale krever forsiktighet.

Men når hun nå må møte i retten som tiltalt, betyr det at det heller ikke er andre mistenkte i saken. Dette til tross for at sentrale politikere på høyresida gikk svært langt i å forhåndsdømme miljøet knyttet til teaterstykket «Ways of seeing». Det kom mange angrep på det frie ord. Og uten sikker kunnskap om fakta, ble det truet med å trekke statsstøtten til kunstnerne.

Denne reaksjonsformen og dette uttrykket for manglende prinsipielt sinnelag, er vi blitt ubehagelig godt kjent med fra sentrale Frp-politikere de siste årene. Nå den siste uka har Jon Helgheim bedt TV 2 «fjerne» den erfarne USA-korrespondenten Fredrik Græsvik.

Det skal ikke en stortingsrepresentant kreve.

Blant de som gikk langt i å knytte kunstnerne bak «Ways of seeing» til hærverket og truslene mot Waras hjem i Oslo, i tillegg til Wara selv og en rekke Frp-politikere, var Erna Solberg. Vi mener Solberg burde utvise langt større ydmykhet i denne saken.

En hel nasjon sto prinsipielt opp for Wara og hans familie da truslene ble kjent og fordømte det som angrep på demokratiet. Forsøk på å ramme eller skremme landets justisminister er selvsagt totalt uakseptabelt.

Solberg gikk mye lenger enn prinsipiell fordømmelse da hun sa at kreftene bak teaterstykket «bør tenke over dette». «De har bidratt til å rette et fokus mot politikere som gjør at det blir tøffere å være politiker», sa Solberg. Hun sådde tvil om kunstnernes moralske rett til å ytre seg slik de gjorde i teaterstykket, og før politiet hadde sagt noe, pekte hun på en mulig kobling mellom truslene og teaterstykket.

Det er ikke en statsministers oppgave. Dette har opprørt mange.

Kunstnerne bak skuespillet og regissør Pia Maria Roll er de eneste sikre ofrene i denne saken, og de fortjener en uforbeholden unnskyldning.