Høyres stadig fremadstormende statsråd for digitalisering og distriktene, Linda Hofstad Helleland, tok som leder for partiets viktige programkomité nylig til orde for å nedprioritere klimaet i streben etter å skape arbeidsplasser.

Det Norge trenger nå er mer høyrepolitikk, sa hun og så for seg mindre vern av natur og ressurser for å få landet i gjenge igjen. Å redde miljøet var etter koronaens herjing, blitt en luksus «Norge ikke lenger har råd til», ifølge Helleland. Det var et politisk mageplask av de sjeldne.

Det er betryggende å se den kritikken som har kommet mot Hellelands tankearbeid også fra hennes egne i Høyre. Lene Westgaard Halle stilte til debatt mot sin egen partikamerat i Dagsnytt 18 og selv Erna Solberg steg ned og ble med i opprydningen etter statsråd Helleland. Statsministeren var forbilledlig tydelig på at grønne løsninger er Høyres linje. Det er en forpliktende presisering.

Hellelands utspill er likevel ikke overraskende. Det var kanskje heller ventet. Det er sterke strukturer og krefter som nå virker for å skynde samfunnet tilbake til nullpunktet fra før koronaen. Kapitalens voktere har dårlig tid for å få tilbake bunnlinjene og velger den korteste veien til mål. Men det vil være en katastrofe hvis Norge ikke benytter en unik mulighet, som ble presset på oss og som vi ikke hadde hatt kraft til ellers, til å tenke radikalt nytt og bygge opp igjen et mer bærekraftig samfunn.

Hvis vi rykker tilbake til start nå, har vi brukt hundrevis av milliarder, sendt mennesker ut i massearbeidsledighet, til ingen nytte. Det vil ha vært en sløsing uten sidestykke. Det vil være den største politiske unnlatelsessynden i vårt lands historie hvis vi ikke bruker denne kostbare, skremmende krisa til noe godt. For da har vi ikke kommet ett skritt videre med vår aller største utfordring, kampen mot klimaforandringene – en smygende fiende som vil ramme oss på måter som vil få koronaen til å virke som en mild sommerforkjølelse.

Krisehåndtering er lett, koronavalgene har vært nærmest gitt. Bevis på virkelig stort politisk lederskap kommer nå når det skal tenkes og bygges nytt.