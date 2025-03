Falitterklæring å bevæpne politiet

Søndag snudde Senterpartiets landsmøte og gikk inn for generell bevæpning av politiet. KrF har signalisert at de vil gjøre det samme på sitt landsmøte senere i april. Dermed har forslaget nå flertall i Stortinget.

Politiet har lenge vært for bevæpning. At flere partier snur, handler ikke om fakta. Siden forslaget ble utredet i 2017 har ingenting nytt kommet opp. Det kan se ut som den viktigste endringen da et nytt utvalg anbefalte bevæpning i 2022, var sammensetningen av utvalget – at politifolk var i flertall.

Det er forståelig at politikonstabler føler seg tryggere med våpen i en mer usikker tid, men det er ikke sikkert at våpen på hofta vil gjøre dem tryggere. Sjansen for at flere blir drept i konfrontasjon med politiet, også politifolk selv, vil antakelig øke.

Tidligere justisminister Emilie Enger Mehl var lenge mot generell bevæpning, men fortalte på Sp-landsmøtet at hun hadde snudd. Hun peker på to ting: organisert kriminalitet og at politiet stadig får flere oppdrag knyttet til psykiatri.

Ifølge Politiforum økte psykiatrioppdrag der politiet var med fra 32.000 til 48.000 mellom 2016 og 2020. Mens politiet bevæpnet seg i 1300 av oppdragene i 2016, var antallet var det dobbelte i 2020.

Økningen skyldes flere forhold. Antall sengeplasser i psykiatrien er halvert på tjue år, fra 120 per 100.000 innbyggere til bare 60. I 2023 var det bare 3300 sengeplasser totalt.

I 2017 kom dessuten en lovendring der det ble lettere å dømme folk til tvungent psykisk helsevern, noe som gjorde at antall dommer per år umiddelbart doblet seg.

En tredje endring er at det er blitt vanskeligere å bruke tvang i psykiatrien, som gjør at flere som ikke er syke nok til å miste samtykkekompetansen, kan undra seg hjelp og bli dårligere.

For en gangs skyld er vi i Dagsavisen enige med Kjersti Toppe: Det som ville løst problemene politiet har med psykisk syke, er å øke kapasiteten i psykisk helsevern.

Fra før har politiet våpen låst ned i bilen, som de kan be om å bruke om det kreves. De har også vide fullmakter til midlertidig bevæpning. For eksempel bestemte politidirektøren at det vil være bevæpning på høytider som Id, påske, og 17. mai.

Når politikerne nå vil flytte våpenet fra bilen til beltet, er det fordi politiet ber dem om det. Dersom problemet faktisk ligger i psykiatrien, burde politiet heller oppfordret politikerne om å øke kapasiteten der.

