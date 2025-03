Senterpartiet går inn for generell bevæpning av politiet

– Dette er en stor dag for norsk politi. Politiet er satt til å beskytte folk. Landsmøtet i Sp har tatt innover seg at bevæpning handler om å beskytte folk mot trusler som kriminelle gjenger, terror og livstruende angrep fra psykisk syke, sier Sigve Bolstad som er delegat for Oslo Sp.

Han har i nærmere 30 år tatt til orde for generell bevæpning, blant annet i rollen som leder av Politiets Fellesforbund.

Bolstad, som selv jobber i politiet, er svært fornøyd med vedtaket.

– Senterpartiet har lyttet til politifaglige råd og råd fra fagforeningene og vernetjenesten i politiet. I dag er jeg stolt over at landsmøtet i Senterpartiet har stemt ja til generell bevæpning, sier han.

Frp: – Kudos til Senterpartiet

Saken ble votert over på Senterpartiets landsmøte søndag.

200 stemte for en generell bevæpning mens 101 var imot. Nylig gikk Høyre inn for generell bevæpning, og landsstyret i KrF har varslet at de vil gjøre det samme.

Sammen med Fremskrittspartiet, som lenge har gått inn for dette, har partiene et flertall på 87 representanter.

– Med Senterpartiet på laget er vi nå nær et flertall for generell bevæpning. Dersom KrF også stemmer for på sitt landsmøte, kan vi få dette vedtatt allerede til våren. Frp har allerede et forslag klart for behandling i Stortinget, sier leder av justiskomiteen på Stortinget, Helge Njåstad (Frp).

Han gratulerer Senterpartiet med sitt ferske vedtak, og kaller det en gledens dag for norsk beredskap.

– Kudos til Senterpartiet som tar trygghet på alvor. Trusselbildet har endret seg, og politiet må ha våpen på hofta for å kunne reagere umiddelbart, sier han.

Flere snudde

I forkant av landsmøtevedtaket kunngjorde flere i partiledelsen til Senterpartiet at de hadde snudd, og var for bevæpning. Blant dem tidligere justisminister Emilie Enger Mehl.

Under debatten viste hun blant annet til at politiet har fått stadig flere oppdrag knyttet til psykiatri.

– Selv om de aller fleste oppdragene ikke har noe med vold å gjøre, viser dessverre flere alvorlige saker at det raskt kan oppstå uforutsette og farlige situasjoner, sier hun.

Mehl sa at hun var sterk motstander av generell bevæpning da hun ble justisminister for tre og et halvt år siden.

– Nå har det har vokst seg fram en like sterk overbevisning om at det er riktig å innføre generell bevæpning av norsk politi, sa hun.

Også partileder Trygve Slagsvold Vedum varslet at han ville stemme for bevæpning.

Toppe frykter for tilliten til politiet

Tidligere barne- og familieminister Kjersti Toppe var blant dem som sa nei.

– Jeg er grunnleggende imot generell bevæpning og frykter for tilliten til politiet i framtiden, sa hun fra talerstolen.

Hun viste til at det er blitt vanskeligere å tvangsinnlegge psykisk syke etter endringer i lovverket i 2017.

– Løsningen for de alvorlig psykisk syke personene i samfunnet vårt, er ikke at politiet skal få pistol på hofta, men at vi endrer loven slik at det blir enklere å gi dem et godt tilbud – om nødvendig med tvang – og øke kapasiteten i sikkerhetspsykiatrien, sa hun.