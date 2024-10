La elva leve?

Norge trenger mer kraft. Når det meste skal elektrifiseres, vil ikke dagens årlige produksjon på rundt 150 terawattimer være nok. Vi kan krangle om årsakene til kraftbehovet – noen vil peke på eksporten til Europa, andre på elektrifisering av sokkelen – men det er liten uenighet i det politiske Norge om at det grønne skiftet krever at vi bygger ut mer kraft.

Vi kan løse noe av kraftproblemet ved å ta i bruk ENØK-løsninger – men ikke nok.

Hvor skal krafta komme fra? Det spørsmålet er det desto større uenighet om. Vindkraft på land har lenge vært den foretrukne løsningen, men vindkraftens arealbehov og det faktum at parkene ofte legges i urørt natur har skapt stor folkelig motstand. Fosensaken, der vindkraftutbygging i Trøndelag ble bedømt som menneskerettsstridig i Høyesterett, viser dessuten at ønsket om mer vindkraft støter mot samiske interesser. Motstanden mot vindkraft er så stor i Norge at Erna Solbergs borgerlige regjering la store planer om utbygging på hylla i forrige stortingsperiode. Det har satt utviklingen langt tilbake.

Vi kan løse noe av kraftproblemet ved å ta i bruk ENØK-løsninger – men ikke nok. Så hva gjør vi?

Avtroppende AUF-leder Astrid Hoem har et interessant forslag på landsmøtet til arbeiderungdommen i neste uke. Hoem vil åpne vernede elver for vannkraftutbygging. Det vil være et brudd med den nasjonale linja som er fulgt siden 1980-tallet. Begrunnelsen er at klimakrisen og det grønne skiftet gjør at vi må undersøke om det er vernede vassdrag som kan egne seg til utbygging, forklarer Hoem i VG. Hun vil ikke bygge ut alle de 390 vernede vassdragene i Norge, men åpner for at flere av dem kanskje kan bidra til å dekke kraftbehovet uten altfor store naturinngrep.

Typisk nok for situasjonen i kongeriket høsten 2024 finnes det et motforslag på AUFs agenda til uka. Hoems sannsynlige etterfølger, nestleder Gaute Børstad Skjervø, stiller seg bak et forslag om å åpne for atomkraft i Norge. Her sier Hoem derimot tvert nei.

Tydeligere kunne kanskje ikke dilemmaet understrekes: Vi trenger kraft – men famler etter svaret på hvorfra og hvordan.

Trolig er det beste svaret at vi trenger litt av alt. Vindkraft på land, regjeringens prestisjeprosjekt havvind, kraft fra kilder som jordvarme, sol og bølger – i tillegg til at vi har en åpen diskusjon om så vel atomkraft som å ta i bruk enkelte av vassdragene som i dag er vernet. Slik kan mange bekker, store som små, sammen bidra til at vi kommer i mål.

