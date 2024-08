Generasjon grenseløs

Til tross for at 13-års aldersgrense er bransjestandarden, bruker 72 prosent av barn mellom ni og tolv år i Norge sosiale medier. Blant niåringer oppgir halvparten at de bruker sosiale medier, og andelen bare øker med alderen.

Samfunnet kan ikke overlate kampen mot ny, tiltrekkende teknologi til foreldrene alene.

Tallene kommer fram i den ferske rapporten «Barn og unges medievaner og tilgang til teknologi». Funnene er dessverre ikke veldig overraskende. Vi har visst lenge at den digitale bruken blant barn og unge er utenfor kontroll.

Det er flere barn som får egen mobil i ung alder enn før, viser undersøkelsen. Andelen ni- til elleveåringer som har egen mobil er 94 prosent. Over 60 prosent oppgir at de fikk sin første telefon som åtteåringer.

Enda mer urovekkende er det at 36 prosent av barn mellom ni og 18 år bruker mobilen i minimum tre timer daglig – kun til å være på sosiale medier. Annen mobilbruk kommer i tillegg.

Samtidig viser tall fra Ungdata-rapporten som ble lagt fram mandag at mobbingen øker blant de unge. Vi vet fra før at mye av dette skjer i digitale flater.

Det kan synes som om voksensamfunnet langt på vei har abdisert og latt barna bli storkonsumenter av sosiale medier, i altfor mange tilfeller helt uten voksenkontroll. Politiet rapporterer da også at kriminelle gjenger bruker digitale flater til å rekruttere unge til kriminalitet.

Det er derfor nødvendig med de politiske signalene vi har sett den siste tiden, der flere – blant annet statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) – nå vil sette en hard aldersgrense for bruk av sosiale medier. Stadig flere skoler, for eksempel Oslo-skolen, har dessuten innført mobilfri skoledag. Det er et første og viktig skritt på veien mot en digital detox. Vi er ikke i tvil om at en mobilfri skole vil kunne bidra til så vel bedre læring som sunnere forhold til digitale skjermer.

Samfunnet kan ikke overlate kampen mot ny, tiltrekkende teknologi til foreldrene alene. Tallenes tale er tydelig: Dette er en kamp de fleste foreldre taper.

Om ikke samfunnet klarer å sette klare grenser for bruken av skjerm og sosiale medier, kan vi få et skjerpet digitalt klasseskille. Barn med foreldre som har tid og ressurser til å sette grenser og følge med, vil få et ytterligere forsprang på de andre.

Vi trenger alt fra tydeligere regler, holdningskampanjer og tilstedeværende voksne for å hindre at våre barn lever altfor mye av livet digitalt. Vi som voksne må sette grenser for barna. For å klare det, trenger vi hjelp fra våre folkevalgte.

