Miljøpartiet som forsvant

Miljøpartiet de Grønne sliter om dagen. Partiet ligger under sperregrensa på snittet av meningsmålingene, og har befunnet seg der lenge. Uten makta i utstillingsvinduet Oslo klarer ikke partiet å markere seg politisk, og nå varsler profilen Lan Marie Berg at hun ikke tar gjenvalg.

Det er ikke mye som tyder på at vandringen i skyggenes dal er over med det første.

MDG må foreta en samling i bånn og revurdere mannskap, retorikk og politikk.

Det er, slik vi ser saken, en trist utvikling. Oljenasjonen Norge trenger et rendyrket miljøparti som spiller rollen som vår kollektive dårlige samvittighet, og sørger for at klimasaken er høyt på den politiske dagsorden.

Slik er ikke situasjonen i dag. Klimasaken har havnet langt ned på lista over hva vi i mediene skriver om og hva velgerne bekymrer seg for. Krig, kriser, dyrtid og høye renter oppleves mer presserende enn en langsom, evig klimakrise for mange. I en slik virkelighet er det ikke bare lett å være et miljøparti i Norge.

MDG burde likevel gjøre mer ut av seg enn partiet gjør. Det er en viss teoretisk spenning knyttet til om partiet vil ende med å støtte høyre- eller venstresiden etter valget neste høst, ikke minst etter at MDG i Trondheim valgte å gå til høyre og sørge for et borgerlig byråd i trønderhovedstaden. En forutsetning for at dette veivalget skal få den dramatiske effekten partistrategene ønsker seg, er at partiet finner en vei ut av dagens uføre og over sperregrensa.

Partiet skal ikke velge leder på landsmøtet denne helga, det ble unnagjort i fjor. Da vant Arild Hermstad valget med én stemmes overvekt. Hermstad har tilsynelatende lyktes med å slukke en del interne konflikter i MDG, men han kan ikke sies å ha greid å skape entusiasme rundt partiet. Det er ikke helt sikkert at et parti som setter klima høyt og burde appellere til ungdom, er best tjent med å ledes av en mann som nærmer seg 60.

MDG har forsøkt å markere seg utenfor klimasaken, blant annet som partiet som vil bidra med mest støtte til Ukraina. Det har foreløpig ikke gitt uttelling. Det er en gjennomgående tendens: Partiet treffer liksom ikke helt på tonen.

Et lite lyspunkt for partiet er at tidligere leder Une Bastholm har meldt seg klar til tjeneste igjen. Bastholm kan være den profilen MDG trenger for å få litt fart på saken igjen.

Det spørs likevel ikke om MDG må foreta en samling i bånn og revurdere mannskap, retorikk og politikk. Vi vil gjerne se at Norge har et sterkt klima- og miljøparti. Vi er et stykke unna i dag.

