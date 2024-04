Allerede tidlig i desember ble det slått alarm om at Kyiv var i ferd med å gå tomme for ressurser i sin desperate kamp mot Putins Russland.

«Vi er tomme for penger− og har knapt med tid», skrev president Joe Bidens budsjettkontor i en melding til de to kamrene i Kongressen i Washington. USAs helt avgjørende bidrag til forsvarskrigen i Europa hadde ikke lenger finansiering. Ukrainerne var da å vei inn i sin tredje krigsvinter.

Det minste vi kan gjøre er å stille opp med våre betydelige ressurser

Månedene har gått med til politisk krig i USA om støtten til Ukraina. Situasjonen i øst har blitt verre og verre, krigen har gått fra offensiv til defensiv for ukrainerne. De mangler våpen og ammunisjon, og særlig luftvern. Soldatene har dødd i stort antall, mens de sivile har fått merke at russiske missiler lettere når sine mål i de store byene. Utviklingen er kritisk.

Vestlig nøling har kostet Ukraina dyrt. Det er det ingen tvil om. Russerne har spist seg inn på ukrainsk territorium og har hamret løs på byer og grunnleggende infrastruktur. Etter måneder med somling skar lederen for Representantenes hus gjennom i helgen. Forslag som koblet støtte til USAs tre allierte, Ukraina, Taiwan og Israel sammen, har gjort enighet umulig. Men Johnson manøvrerte sånn at det ble stemt isolert over forslag om 600 milliarder kroner i støtte til Ukraina.

Situasjonen i Midtøsten og Mike Johnsons lederskap kompliserte den amerikanske støtten i høst. Den dypt konservative Trump-støttespilleren Johnson var ventet å ikke bli en konstruktiv aktør da han inntok sjefsstolen i oktober, men han har overrasket mange ved å tvinge igjennom denne støttepakka. Sterke krefter lengst til høyre har slåss mot å støtte Ukraina. Avgjørelsen splitter nå det republikanske partiet. Men Johnsons vilje til å finne en løsning, gir også håp om et bedre innenrikspolitisk klima.

Samtidig som USA kom med sin redningspakke, annonserte Jonas Gahr Støre under et besøk i Tyskland at også Norge vil bidra med mer økonomisk støtte enn det som ligger i Nansen-pakka. Støre skal nå til Stortinget med sin plan for økt støtte. Støtten skal særlig gå til luftvern, som Ukraina har tryglet om i måneder.

Stortinget vil garantert gi regjeringen fullmakter til å øke støtten til Ukraina. Det er høyst nødvendig. For Ukraina slåss ikke bare sin kamp, de slåss for oss alle mot en destruktiv kraft i Europa. Det minste vi kan gjøre er å stille opp med våre betydelige ressurser.

