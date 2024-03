Endelig en tydelig beskjed

Mandag stemte 14 av 15 medlemmer i FNs sikkerhetsråd for en resolusjon som krever umiddelbar våpenhvile og betingelsesløs frigivelse av alle gisler i Gaza. Det er en tydelig beskjed fra det internasjonale samfunnet om at nok er nok.

Vi får håpe at resultatet blir en helt avgjørende pustepause for sivilbefolkningen.

USA avsto fra å stemme, men gikk heller ikke aktivt imot resolusjonen. USA la dessuten fram et resolusjonsforslag med mye av det samme innholdet på fredag, som ble nedstemt. Internasjonalt diplomati er så finstemt at USAs manglende motstand mot resolusjonen mandag tolkes av Israel som en venn som svikter.

En israelsk delegasjon avlyste umiddelbart et besøk til USA. Ifølge den israelske statsministeren Benjamin Netanyahu skjedde det «i lys av USAs nye posisjon».

Resolusjonen er begrenset til å gjelde ut den muslimske fastemåneden Ramadan, som avsluttes 9. april. Det er derfor et begrenset krav om våpenhvile, som bare varer i to uker. Den er likevel et viktig signal. Det er ingen tvil om at Israel nå merker det internasjonale presset.

Norge har, prisverdig nok, vært en av de tydeligste kritikerne av Israels krigføring i Gaza. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har de siste dagene gitt uttrykk for frustrasjon over FNs manglende evne til å slå i bordet. «Dette er en tragedie uten sidestykke som særlig rammer barn. Det er ikke noe som bare går over», sa han til NRK i helga.

Nå er resolusjonen endelig på plass. Så gjenstår det å se om den får konsekvenser på bakken. Der Israel går høylytt ut mot sikkerhetsrådets konklusjon, oppgir Hamas oppgir at de ønsker den velkommen, og hevder de er klare til å inngå en avtale om umiddelbar fangeutveksling med Israel.

Situasjonen i Gaza er en humanitær katastrofe. En umiddelbar våpenhvile er helt nødvendig – men også bare et første skritt i retning av en løsning på konflikten. Israel har vist en sjokkerende vilje til å bruke militærmakt på bekostning av sivile i Gaza. Krigen har koster over 30.000 mennesker livet. Det gjør tydeligvis ikke nok inntrykk på det israelske lederskapet til at de avbryter angrepene.

I en slik situasjon er det helt nødvendig at det internasjonale samfunnet griper tydelig inn, som FNs sikkerhetsråd nå har gjort. Så får vi håpe at resultatet blir en fredeligere påske i Gaza, og en helt avgjørende pustepause for sivilbefolkningen.

