Busser i kulde og snø

De siste dagene har Ruter innstilt rundt 200 bussavganger. Mange reisende har måttet fryse ekstra lenge i den strenge kulda. De nye elektrisk drevne bussene har ikke klart kulda så godt som forventet. Årsaken er at bussene får halvert rekkevidde og det oppstår kø ved ladestasjonene.

«Ansvaret for at bussene går som lovet, er hos operatøren», sier Ruters direktør for samfunnskontakt, Elisabeth Skarsbø Moen til Aftenposten. Ruter skyver altså ansvaret fra seg og viser til anbudsdokumentene der de fire aktørene forplikter seg til at bussene skal være i drift 365 dager i året.

Men Ruter innrømmer også et visst medansvar, i hvert fall indirekte. «Vi må ha fagkunnskapen her hos Ruter for å sjekke at det de skriver i anbudene stemmer overens med de tekniske kravene og kravene til drift», sier Ruter-direktøren og poengterer samtidig at det har vært en ekstrem kuldeperiode.

At det snør om vinteren og ofte er kaldt, burde ikke komme som noen overraskelse.

Det meste av den kollektive busstrafikken i Oslo skjer i dag med elektrisk drevne busser. Anskaffelsene av disse var et prestisjeprosjekt for det rødgrønne byrådet som regjerte i forrige periode. Raymond Johansen & co skal ha all ære for at klimatiltaket som ligger i overgangen til elektrisk drevne busser. Det hører med til historien at også de partiene som inngår i dagens byråd stilte seg bak dette prosjektet.

Det kan sikkert diskuteres om det her gikk for fort i svingene, men det blir snøen som falt i forfjor. Det avgjørende er at Ruter tar ansvar for at årets kuldeperiode kom som julekvelden på kjerringa. At det snør om vinteren og ofte er kaldt, burde ikke komme som noen overraskelse. Flere ladestasjoner synes åpenbart å være en løsning.

Både politikere, Ruter og de aktuelle bussoperatørene bør ta lærdom og justere kartet etter vinterterrenget. Hovedansvaret ligger hos Ruter. Å skylde på hverandre er ingen farbar vei. Dersom alle de gode aktørene sitter stille i bussen, vil de som ønsker å gå tilbake til fossilbusser få billige argumenter. Da gjør man i tilfelle miljøsaken er bjørnetjeneste.

I helgen blir det litt mildere, men det er varslet en ny kuldeperiode i neste uke. Det er å håpe at tekniske utfordringer som kan løses raskt blir fikset innen den tid. Mange busskunder har allerede mistet tålmodigheten.

