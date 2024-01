Ruter er helt ute å kjøre

Det nye året har starta med kulderekorder og kollektivkrise i Oslo. Kombinasjonen av ruteendringer midt i julestria og nye el-busser som ikke takler norsk vinter er så langt katastrofal for oss kollektivreisende, eller «brukere» som administrasjonsselskapet Ruter ynder å kalle oss.

Flere nye busser er allerede ødelagte og lademulighetene er utilstrekkelige, noe som fører til store forsinkelser og masseinnstillinger. Konsekvensen er at kollektivreisende i samfunnskritiske funksjoner ikke kommer seg på jobb.

Jeg er en av dem som har kommet over en halvtime for seint på jobb. Når jeg bare skal på rådhuset går det som regel greit. Det er noe helt annet når jeg skal på jobb i barnehagen.

Det er sterkt provoserende at samferdselsbyråd Marit Kristine Vea (V) sier at: «Dette er nok noe man må regne med når det er så mye snø som det var 1. nyttårsdag. Hvis vi har 363 dager i året med full drift, må vi tåle noen få dager med redusert kollektivtilbud på grunn av vær og føre».

Mari Rise Knutsen Mari Rise Knutsen er barnehagelærer, kollektivreisende og bystyrerepresentant for Rødt. (Ihne Pedersen)

Det er ikke bare mitt personlige problem at alle busser som skal gå mellom Kalbakkveien og Hausmanns bru i løpet av en halvtime er innstilt og forsinka, slik at jeg kommer 30 minutter for seint på jobb i barnehagen. Det går ut over foreldre i andre samfunnskritiske funksjoner, kolleger som blir stående med uforsvarlig mange barn aleine, og ikke minst går det hardt ut over kvaliteten på tilbudet til barna, når ikke vi ansatte klarer å komme oss på jobb til oppsatt vakt.

Unnskyld meg Ruter: Har dere glemt å ta høyde for været som følger med klimakrisa vi befinner oss i? Har dere glemt å lage en backup-plan for dager med mye nedbør og lave temperaturer?

Ruters kommunikasjonsdirektør, Elisabeth Skarsbø Moen, innrømmer at de har hatt «mange store utfordringer på en gang denne uken, men at fellesnevneren er klimakrisa».

Unnskyld meg Ruter: Har dere glemt å ta høyde for været som følger med klimakrisa vi befinner oss i? Har dere glemt å lage en backup-plan for dager med mye nedbør og lave temperaturer? Var det så lurt å endre bussruter, og kreve at «operatørene», som dere kaller de ulike busselskapene som kjører rutene i Oslo, skulle skifte ut materiell midt på vinteren?

Når trikker og T-baner leveres til Sporveien, så testes de første vognene grundig. Deretter tar man inn en vogn etter den andre før man tar inn alle i drift. Når det gjelder busser, settes over 100 busser i drift fra dag én. Dette skjer etter anbudskrav fra administrasjonsselskapet Ruter, og nettopp anbudssystemet er en hovedårsak til hvorfor busstilbudet vårt har havnet i dette uføret.

Ikke misforstå meg: Klimagassutslippene må ned, og jeg er absolutt for at vi skal over på utslippsfrie løsninger. Men slik det er nå, så fungerer ikke de nye bussene godt nok og kollektivtilbudet er bokstavelig talt helt ute å kjøre.

Ruters kommunikasjonssjef Cathrine Myhren-Haugen ber hovedstadens reisende om å sjekke reiseinformasjon i appen eller på nettsidene før de begir seg ut i kulden. Jo, takk for tipset! Det er virkelig noe av det første jeg gjør når jeg skrur av vekkerklokka om morgenen. Jeg sjekker gradestokken og Ruter-appen: Hvor kaldt er det ute i dag, og går bussene? Som regel står det at en må beregne forsinkelser, men som regel stemmer overhodet ikke oversikten i appen med virkeligheten.

Jeg har dratt hjemmefra en time før jeg skal være på jobb så langt i januar. Noen ganger holder det, andre ganger ikke.

Ruter forklarer problemene med at sprengkulda har ført til skader på mange busser, laderne blir tregere i kulda (de laderne som fungerer), og batteripakkene på kjøretøyene gir en halvering av rekkevidden når kulda setter inn. Så nå mangler det busser for å opprettholde alle avgangene, og i tillegg får ikke Ruter inn alle data fra de nye bussene, slik at de ikke får informert reisende godt nok i appen om hvilke busser som kommer og når.

Samferdselsbyråd Vea og Ruters kommunikasjonsdirektører kan oppfordre oss reisende til å beregne god tid – og det gjør vi! Jeg har dratt hjemmefra en time før jeg skal være på jobb så langt i januar. Bussturen skal vanligvis ta 25 minutter, så jeg legger inn over en halvtime til eventuelle forsinkelser og uforutsette hendelser underveis. Noen ganger holder det, andre ganger ikke.

Det finnes eksempler på barnehagefolk som er mer ansvarlige enn meg. Jeg leste nylig om en ansatt som overnatta på jobb for å sikre at barnehagen kunne åpne til oppsatt tid, slik at foreldrene skulle få levere barn og dra på sine samfunnskritiske jobber.

Men helt ærlig: Sånn kan vi jo ikke ha det!

Vi må kunne regne med at kollektivtrafikken fungerer bedre enn dette i landets hovedstad, der kommunen årlig overfører 1.600 millioner til administrasjonsselskapet Ruter. Kollektivtrafikken er rett og slett for avgjørende for samfunnets øvrige funksjoner til å overlates til markedet.

Vi burde slutte å eksperimentere med anbudsutsetting av kollektivtransport, og heller sørge for at Oslo kommune tar tilbake ansvaret for bussdrifta i egenregi. Bare på denne måten kan vi gi et kollektivtilbud i verdensklasse.





