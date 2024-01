Helse Nord uten styring

Etter et høydramatisk maraton av et styremøte i Helse Nord, satte en svært presset direktør Marit Lind strek: Administrasjonens helhetlige plan for omorganisering av sykehustilbudet i Nord-Norge sendes likevel ikke ut på høring. I denne omgang.

Styret er lammet av beslutningsvegring. Og lider av langt framskreden berøringsangst. Så betent har debatten og situasjonen blitt at styret valgt å lukke øynene for realitetene. De ville ikke engang si ja til å starte en høringsprosess som nettopp skal få fram alle de faglige motforestillingene og svakheter i planen. Det er et oppsiktsvekkende resultat.

Ikke sikkert Lind trenger å legge inn så mange flere overtidstimer

Med sin avsluttende manøver unngikk direktør Lind og styreleder Renate Larsen votering og tap av ansikt. Lind leste rommet og forsto at det gikk mot nederlag. Men Lind har liten grunn til å kjenne på skamrødmen. Det er flertallet i styret i Helse Nord som nå må kjenne ubehag. De har ikke gjort jobben sin. Og har stoppet en prosess som det haster å komme i gang med.

Helsetilbudet i Nord-Norge har store utfordringer. Avfolking, aldrende befolkning, færre ungdommer, mangel på hender og kompetanse gjør sitt til at det er svært utfordrende å gi alle i nord et godt og trygt helsetilbud. I tillegg brukes det altfor mye penger. Derfor har sykehusets eier − staten – pålagt styret i Helse Nord å legge fram en plan for hvordan framtidas mange utfordringer skal løses for å sikre bærekraften.

Dette har styret i Helse Nord nå sagt nei til. Ikke formelt, siden det var direktør Lind som kastet inn håndkleet, men reelt har styret nektet å gjennomføre jobben de er satt til av staten ved helsedepartementet. For det enkelte styremedlem kan det likevel ha vært dønn logisk å si nei på personlig grunnlag. Særlig med viten om at det kanskje var det siste de hadde å gjøre med saken.

For hvem ønsker for evig tid − i landsdelen man kommer fra og skal virke i − å bli assosiert med et ja til en prosess som garantert vil føre til grep som er nødvendige, men svært upopulære? Engasjementet rundt de såkalte kuttplanene har vært voldsomt og personlig. Her gjaldt det kanskje for noen å skape distanse mellom seg og det som vil bli vondt og vanskelig. Jeg sa nei, kan en håndfull styremedlemmer nå hevde for alltid. Og få klapp på skuldra. Selv om det er uansvarlig.

Tirsdag holder statsråd Ingvild Kjerkol sin sykehustale for 2024, da skal også styrene i landets helseforetak byttes ut. Noen av de sju som oppnevnes av eier i nord, skal erstattes. Etter tirsdagens opprør kan det fort bli flere nye ansikter i styret til Helse Nord enn det som var planen. Kjerkol er garantert lite fornøyd med resultatet, og sikkert ikke imponert over evnen blant styrets flertall å ta innover seg alvoret i saken.

Direktør Lind lovet styret å komme tilbake med flere funderinger rundt de mest sentrale stridsspørsmålene i sin plan. Med en ny styresammensetning om ei uke, er det ikke sikkert at hun trenger å legge inn så mange flere overtidstimer.

