Styrke i felles skatteregler

Torsdag vedtok Stortinget «Lov om suppleringsskatt på underbeskattet inntekt i konsern». Dermed er regjeringens forslag fra november blitt til lov.

Bak det kronglete språket skjuler det seg stor handlekraft. Det skal bli slutt på at store internasjonale, og såkalt overnasjonale, selskaper som Facebook, Apple og Google unngår å betale skatt. Og nå er regjeringens politikk og nye norske regler vedtatt for å være med på dugnaden for global minsteskatt.

Frp må gjerne stå igjen på perrongen

Med dette kan vi faktisk være på vei mot en verden uten skatteparadis og nullskattytende milliardærer. Og vi føyer oss inn i en rekke land som nå har vedtatt tilsvarende regler. Blant dem EU, Storbritannia, Australia, Sør-Korea, Japan og Canada.

Ifølge det nye regelverket skal den globale minimumsbelastningen være på 15 prosent for selskaper med en omsetning på over 750 millioner euro. Det betyr at 86 norske konsern og 1300 utenlandske konsern med ett eller flere datterselskaper i Norge kommer inn under ordningen. Driver et norsk selskap forretninger i et land med 5 prosent skatt, vil norske skattemyndigheter sørge for at skatten justeres opp til 15.

Dagsavisen anerkjente allerede i 2018 den forrige regjeringen for å være konstruktive i dette arbeidet. Da var det finansminister Siv Jensen fra Fremskrittspartiet som ledet an. «Finansministeren skal ha ros for å ha valgt en offensiv tone», skrev vi. Da var bakgrunnen at norske mediebedrifter tapte store inntekter til internasjonale aktører som ikke la igjen noen verdier i Norge. OECD hadde da lenge jobbet for å få på plass et felles regelverk som skulle sørge for at de store internasjonale IT-selskapene betalte mer skatt der inntektene ble skapt.

Alle partier stemte nå for regjeringens forslag. Paradoksalt nok unntatt Frp. «Vi mener det er veldig betenkelig å gjennomføre en så omfattende lovprosess, på så kort tid», sier partiets nestleder Hans Andreas Limi. Det kan nesten virke som om han har glemt sin egen tidligere leders arbeid på feltet. Limi ønsker seg skattekonkurranse og kaller regjeringens politikk for skattemoralisme.

Limi hevder lovarbeidet har gått for fort. Men denne prosessen har altså pågått i mange år, og vi er på linje med våre fremste handelspartnere. Den nye skatteloven er prinsipielt viktig og viser vei. Frp må gjerne stå igjen på perrongen.

