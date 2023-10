Jonas Gahr Støres nye regjeringsmannskap tar tak fra start. Før sommeren vedtok lokalpolitikerne i Vestby kommune noen mil sør for Oslo at IKEA skulle få bygge varehus på et jorde som i dag brukes til å dyrke korn. Lokale bønder og naturvernere protesterte – til ingen nytte. Etter mange års kamp var det endelig besluttet: Her skulle korn erstattes av Billy-hyller.

Torsdag tok saken brått en ny vending. Nå kjører regjeringen over det lokale vedtaket og sier nei til IKEAs planer på Delijordet i Vestby.

Bare tre prosent av Norge er dyrkbar mark

Det er en avgjørelse vi stiller oss bak. Ingenting er viktigere enn å sørge for tilgangen til mat.

Det er krig i «Europas kornkammer» i Ukraina og de globale leveringslinjene er usikre. Norge har vedtatt å bygge nye beredskapslager for korn i en utrygg verden. I en slik situasjon er det meningsløst å bygge ned matjord.

Bare tre prosent av Norge er dyrkbar mark. Det er forsvinnende lite, og likevel bygger vi stadig ned matjorda. Den sittende regjeringen har derfor laget en plan for å verne mer matjord i håp om å få slutt på nedbyggingen.

[ Dagsavisen mener: Jonas Gahr Støre har byttet på mannskapet. Er det et vinnerlag? ]

Det er denne planen regjeringen viser til når den griper inn i IKEAs planer i Vestby. Regjeringen viser til at det foreligger «særlige grunner» for å vedta et såkalt «midlertidig statlig bygge- og dele­forbud» i saken.

«Etter departe­mentets syn er det tvilsomt om slik arealdisponering i tilstrekkelig grad følger opp den nye og skjerpede jordvern­strategien», skriver regjeringen i brevet til Vestby kommune der vedtaket meddeles.

Naturmangfold, miljøhensyn og hensynet til matjord er store ord som ikke alltid blir fylt med konkret innhold, og som ofte glemmes når pengesterke krefter kommer med store planer og lover lokalpolitikere nye arbeidsplasser og skatteinnganger. Regjeringens nasjonale jordvernstrategi er derfor et helt nødvendig planverk.

Men det er ikke verdt noen ting om det ikke finnes vilje til å sette makt bak kravene. Regjeringen har nå vist denne viljen. Vi støtter den avgjørelsen helhjertet.

[ Dagsavisen mener: Et utvalg vil øke barnetrygden betraktelig og skattlegge ytelsen. Det er fornuftig ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen