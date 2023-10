To år har gått siden Jonas Gahr Støre presenterte sin første regjering, og det er to år igjen til eksamen – stortingsvalget 2025. Dette var et naturlig tidspunkt å gjøre endringer i regjeringen.

Mandag kom de ut på Slottsplassen, regjeringens fem nye navn, sammen med sjefen Støre og de to statsrådene som fikk nye oppgaver. Tonje Brenna som arbeidsminister og Espen Barth Eide som utenriksminister er åpenbart riktige grep. Forventningene er store, men børa er tung for Støres nye gruppe.

Tre sittende nestledere er forsvunnet ut i løpet av to år

Er dette et bedre mannskap enn det han mønstret høsten 2021? På papiret er det tvilsomt. Ut av Ap/Sp-regjeringen har det forsvunnet en rekke kapasiteter. Tre sittende nestledere er forsvunnet ut i løpet av to år, med Hadia Tajik, Bjørnar Skjæran og Ola Borten Moe, borte er også Ap-veteran Anniken Huitfeldt og kulturpolitikkens sterke flaggbærer Anette Trettebergstuen.

I løpet av kort tid har Arbeiderpartiet tatt farvel med et helt sjikt av løytnanter. De som for kort tid siden var framtida for partiet, er med ett fortida. Det betyr blanke ark for Støre, som snart har lagt støyen og uroen fra Giske-striden i partiet bak seg. De sterkeste kreftene fra denne konflikten er nå ute av regjering og partiledelse.

Spørsmålet er om den destruktive energien er ute av partiet. På Stortinget sitter det i hvert fall et knippe svært misfornøyde og mektige eksstatsråder.

Jonas Gahr Støre ser heller framover, og satser tungt på framtidas partiledere. Det er bra og konstruktivt, og nykommerne er åpenbart flinke folk med stort potensial menneskelig og politisk. Vi tror ny digitaliseringsstatsråd, Karianne Tung, er et klokt valg for å svare ut tidas uro for kunstig intelligens og for å skape optimisme om teknologi og veien videre. Og Støre beviser troen på sine nye folk ved at han legger sin egen skjebne i potten. Taper statsministeren om to år, er han ferdig som partileder.

Et yngre, mer uerfarent og mindre profilert mannskap er samtidig en risikofylt strategi på vei mot et virkelig skjebnesvangert stortingsvalg om to år. Valget avgjør ikke bare retningen for landet, men er også en test av hvorvidt Arbeiderpartiet evner å kommunisere og skape engasjement rundt sin sosialdemokratiske politikk.

Ser man rundt seg på skjebnen til Europa øvrige sosialdemokratiske partier, er det klart at det i 2025 står om partiets framtid. Akkurat nå er det Erna Solbergs Høyre som er landets brede folkeparti. Klarer denne Støre-regjeringen å overbevise Norge om noe annet?

