Hetebølgen er dårlig nytt for land og folk

Ingen vil være en grinebiter, og visst er det deilig med skyfri himmel og sol og varme over Østlandet denne uka. Og den forrige, og den før der. Vi har strenge vintre i Norge, og det må være lov å kose seg i sommervarmen.

Men det ligger noe og murrer bak gleden over sjøbad, shorts og skjørt på kontoret og en kald is under den blå himmelen. Er det nå vi får konsekvensene av klimaendringene i hodet?

Det er grunn til å rope varsku, både på kort og lang sikt

Det har knapt regnet på Østlandet siden april. I mai falt det 17 millimeter nedbør i Oslo, mot en normal på 60 millimeter. Også juni, tradisjonelt en våtere måned enn mai, har vært knusktørr.

Det er stor skogbrannfare over deler av Østlandet, og i sør og vest. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har satt 11 ekstra skogbrannhelikoptre i beredskap. Sankthansbål, grill og all bruk av ild forbys over store deler av landet.

Aller verst går det hittil utover landbruket. «Mange er bekymret for avlingene. Dette er en bekymring jeg deler», sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) til NTB. Det har Borch gode grunner til.

Landbruksdirektoratet får jevnlige rapporter med oppdatert informasjon om situasjonen fra statsforvalterne landet over. Det rapporteres om store konsekvenser av tørken for dyrka mark i Oslo og Viken, Vestfold og Telemark, Agder og Innlandet.

Særlig på korn kan vi vente dårligere avling enn normalt på grunn av svakere spiring og vekst. Så direkte er nemlig sammenhengen: Når det ikke regner, blir det dårlige avling. Det gir i sin tur mindre norskprodusert mat på bordet.

Det er bare fem år siden tørkesommeren 2018. Da ble det utbetalt rundt 2 milliarder kroner i erstatning til norske bønder etter sviktende avlinger. Mye tyder på at også årets sommer vil koste dyrt.

Dette var omtrent det siste vi trengte nå. Det er krig i Europas matfat, og matsikkerheten var allerede under press.

Det er grunn til å rope varsku, både på kort og lang sikt. Vi har lenge fått høre at klimaendringene vil føre til mer ekstremvær: Mye regn når det regner, og hetebølger og tørke når det er varmt. Som nå.

Samtidig vet vi så altfor godt hva vi må gjøre for å bekjempe klimaendringene: Utslippene må ned. Det er vel verdt å tenke på hvordan vi skal oppnå det mens vi nyter sommervarmen.

