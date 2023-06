Høyre roper høyt for å score billige politiske poenger på regjeringen

Høyre, landets fremste opposisjonsparti, har vært høylytt bekymret for regjeringens oljepengebruk i forbindelse med lanseringen av revidert nasjonalbudsjett denne uka. Besynderlig nok.

Det er sant at regjeringen økte uttaket fra oljefondet med nesten 60 milliarder kroner fra statsbudsjettet i fjor høst til enighet med SV om revidert budsjett denne uka. Det skyldes dårlige prognoser og overdreven standhaftighet om å holde igjen på pengebruken for å unngå inflasjon.

Det er like sant at Høyre har økt oljepengebruken i sitt alternative reviderte budsjett med nesten 55 milliarder, de også. Høyre holder slett ikke tilbake. Ikke nå – og ikke da partiet satt i regjering.

Det er 6,7 milliarder oljekroner mellom Høyres alternative reviderte budsjett og det budsjettet regjeringen og SV ble enige om denne uka. 6,7 milliarder av de 374,1 oljekronene regjeringen vil bruke. Det er en forskjell på 1,7 prosent.

Da er det godt gjort å anklage regjeringen for å bruke penger ukontrollert. Legg til at Høyre henter inn 1,3 milliarder kroner ekstra i utbytte fra Statkraft for å komme i mål med sitt budsjett, og det blir ikke så mye igjen av kritikken.

Det er mulig å kalle det et forsøk på avspore debatten.

Det som derimot er interessant med budsjettframleggelsene denne uka, er forskjellene i hvordan regjeringen og et høytflygende Høyre vil prioritere pengebruken.

Høyre vil kutte i bevilgningene til fylkene, som får beskjed om å klare seg gjennom dyrtida på oppsparte midler. Partiet vil også spare penger på de kontroversielle ostehøvelkuttene i offentlig sektor, og sier nei til forslaget om tannhelsereform for aldersgruppen 21–24 år. Regjeringen vil at denne gruppen bare skal betale 25 prosent egenandel.

Med andre ord: Høyre slår seg på brystet fordi partiet klarer å bruke marginalt mindre oljepenger enn regjeringen – på et dårligere velferdstilbud til befolkningen.

Vi er inne i en vanskelig tid. Vi trenger en skikkelig debatt om prioriteringer. Det får vi ikke så lenge det største opposisjonspartiet velger å rope høyt for å score billige politiske poenger på regjeringen.

