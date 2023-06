Den lange norske festen er over. Nå biter renta så kraftig at norsk økonomi kjøles ned og landet kan gå inn i en resesjon.

Tirsdag kom nye tall fra SSB, og de viste at økonomien krympet med 0,4 prosent i april. Veksten for første kvartal er også nedjustert til en vekst på 0,2, mens for 2022 var den på totalt 3,8 prosent. Trenden er tydelig, nå virker bremsene som er satt på i norsk økonomi.

Mest sannsynlig fortsatt behov for å kjøle ned økonomien

Det er langt igjen til en resesjon, som er to kvartaler på rad med negativ vekst, men apriltallene er likevel et paradigmeskifte for et land som har opplevd en nær eviglang opptur. Omslaget i norsk økonomi er her, skrives det i en analyse fra en av landets sjeføkonomer.

Nordmenn har strammet til livreima. De oppsparte midlene husholdningene hadde etter billige koronaår, som holdt forbruket rimelig høyt fram til jul i fjor, er nå brukt opp. Og da biter renta hardt for de aller fleste av oss med boliglån. Vi må prioritere hardt hva vi bruker pengene på.

Det skulle gi utsikter til at Norges Bank kan holde igjen på ytterligere renteøkninger. Men inflasjonen som er bankens primære oppgave å få kontroll på, er fortsatt høy. Den såkalte kjerneinflasjonen har bitt seg fast på et overraskende høyt nivå, og selv om bremsene nå tar og det private forbruket stopper opp, er det mest sannsynlig fortsatt behov for å kjøle ned økonomien. Målet er to prosents inflasjon, nå er den på 6,7 prosent.

Neste uke skal Norges Bank sette opp renta. Ifølge bankens egen prognose gitt i mai, skal styringsrenta mest sannsynlig opp. De siste SSB-tallene som viser at veksten har stoppet, forandrer ikke grunnleggende på bankens vurderinger. Aktivitetene er fortsatt høy. Arbeidsmarkedet er stramt, lønnsoppgjøret ble godt og krona er svak.

Sentrale analytikere har trodd, før de siste veksttallene, at renta skulle opp 0,5 prosentpoeng i juni og nå sin topp i høst med 4,25 prosent. Det kan fort være fasit neste uke, selv om bremsene tar. Hestekuren er ikke over for Ola og Kari, og verden og økonomien har ikke vært mer uoversiktlig på flere tiår. Ingen kan med noen grad av sikkerhet si hvor det bærer eller nå det snur.

