Ta bilene deres

Det er så man knapt tror det man leser når VG mandag kunne fortelle om maskerte menn i biler uten skilter som sperret av E18 utenfor Drammen for å kappkjøre i hastigheter på over 200 kilometer i timen. Respekten for fellesskapets regler er forsvunnet. Da må det tøffere tiltak til.

Vi står på terskelen til en ny sommer med hete hoder og raske biler. Fjoråret var et tragisk år med mange dødsulykker på veiene. Den kraftige økningen våren og sommeren ble sett på som en konsekvens av frislippet etter koronaen.

Vi ser ingen grunn til at forakt for sin medtrafikanter ikke skal straffes like hardt i Norge

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) måtte i fjor ta affære. Politiet gjennomførte flere kontroller og statsråden ba sjåførene skjerpe seg. Dødstallene i mai i år gikk ned sammenlignet med 2022, men er fortsatt høye med 13 drepte.

Nå ønsker Utrykningspolitiet mer hjelp fra regjeringen etter mange episoder med ekstreme hastigheter på offentlig vei. Respektløsheten overfor trafikkregler og ikke minst medmennesker i trafikken må møtes med strengere straffer og økonomiske sanksjoner.

[ Dagsavisen mener: Det er ingen grunn til å skrote et domstolsystem som fungerer ]

Sjefen for Utrykningspolitiet Knut Smedsrud har vært svært tydelig på hva han vil. Han ber om at Norge nå ser til Danmark og åpner for at staten kan konfiskere bilene det villmannkjøres med. I Danmark har politikerne strammet inn på straffene for det de kaller «vanvidskørsel», og de siste to årene har politiet hatt anledning til å beslaglegge og selge kjøretøy.

Justisdepartementet i København kunne i mars oppsummere med at over 1900 kjøretøy så langt var blitt beslaglagt og auksjonert bort etter såkalt vanviddskjøring. Hastigheter over 200 kilometer i timen på motorvei og over dobbelt den lovlige farten i tettbygd strøk, samt kjøring i påvirket tilstand med promille på over to, betyr at kjøretøyet avskiltes og selges. Loven gjelder også hvis bilen er lånt.

Dette kan være språk moderne mennesker forstår bedre enn fengselsstraff og førerkortbeslag. Loven har vært en suksess i Danmark, og vi ser ingen grunn til at brudd på kontrakten og forakt for sin medtrafikanter ikke skal straffes like hardt i Norge. Signalet må sendes om at veitrafikk er alvor og ingen lek. Kjør på, Mehl.

[ Dagsavisen mener: Dette betyr ikke at Trump-sirkuset vil parkeres ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen